Khách Việt và cuộc gặp gỡ với nghệ thuật Philippines

  Thứ hai, 6/10/2025 06:33 (GMT+7)
  • 51 phút trước

Giữa lòng Manila, Bảo tàng Mỹ thuật Quốc gia Philippines hiện lên như một kho tàng nghệ thuật và lịch sử, khiến nhiều du khách Việt bất ngờ trước quy mô lẫn giá trị trưng bày.

Bao tang My thuat Philippines anh 1

Nằm trên đại lộ Padre Burgos, đối diện Công viên Rizal, Manila, tòa nhà đồ sộ mang phong cách tân cổ điển ở trung tâm Manila là một trong những biểu tượng văn hóa của Philippines. Được xây dựng từ năm 1918 để làm Tòa nhà Quốc hội, công trình nay trở thành Bảo tàng Mỹ thuật Quốc gia Philippines. Không chỉ là một bảo tàng, nơi đây còn là chứng nhân lịch sử, từng diễn ra Hội nghị Lập hiến và các lễ nhậm chức tổng thống, được công nhận là Di tích Lịch sử Quốc gia. Ảnh: National Museum of the Philippines.

Bao tang My thuat Philippines anh 2

Bảo tàng sở hữu 29 phòng trưng bày cùng các hành lang triển lãm, lưu giữ kho tàng mỹ thuật Philippines qua các thời kỳ từ thực dân, chiến tranh đến hiện đại. Tại đây, du khách có thể chiêm ngưỡng tác phẩm của những bậc thầy như Juan Luna, Félix Resurrección Hidalgo, Guillermo Tolentino cùng loạt nghệ sĩ quốc gia, họa sĩ, nhà điêu khắc và nghệ sĩ in ấn đương đại.
Bao tang My thuat Philippines anh 3

Ngay từ sảnh chính, khách tham quan lập tức bị cuốn hút bởi Spoliarium - kiệt tác sơn dầu khổ lớn (4,2 x 7,7 m) do Juan Luna sáng tác năm 1884. Đây được coi là bức tranh có tầm ảnh hưởng sâu rộng nhất trong lịch sử mỹ thuật Philippines, vừa bi tráng vừa đầy sức mạnh biểu tượng.
Bao tang My thuat Philippines anh 4

Ở hướng đối diện trưng bày tác phẩm Vụ ám sát Thống đốc Bustamante do Félix Resurrección Hidalgo thực hiện. Tác phẩm này cũng được công nhận một trong những Bảo vật Văn hóa Quốc gia.

Bao tang My thuat Philippines anh 5Bao tang My thuat Philippines anh 6

Bộ sưu tập trải dài qua nhiều chất liệu - từ sơn dầu, acrylic, màu nước trên vải, bố hay giấy - phản ánh sự đa dạng, giàu bản sắc của nghệ thuật Philippines
Bao tang My thuat Philippines anh 7

Mỗi căn phòng triển lãm được trang trí theo một gam màu riêng biệt, giúp du khách dễ dàng nhận biết chủ đề và cảm nhận được không khí nghệ thuật đặc trưng của từng giai đoạn lịch sử.

Bao tang My thuat Philippines anh 8

Phòng trưng bày XII là không gian này dành riêng để tôn vinh các tác phẩm điêu khắc của Guillermo E. Tolentino - bậc thầy điêu khắc Philippines. Ông được biết đến nhiều nhất với bức tượng Oblation, tượng đài Bonifacio, và những tác phẩm điêu khắc ghi dấu lịch sử, thể hiện tinh thần dân tộc.

Bao tang My thuat Philippines anh 9

Dọc hành lang trưng bày những tác phẩm điêu khắc của Isabelo L. Tampinco, một trong những nhà điêu khắc nổi tiếng nhất Philippines, thu hút ánh nhìn của khách tham quan.

Bao tang My thuat Philippines anh 10

Phòng trưng bày số VI giới thiệu nghệ thuật Philippines đầu thế kỷ 20, nổi bật là các tác phẩm của Fernando Amorsolo, Juan Luna và Amorsolo. Fernando nổi tiếng với những bức chân dung và tranh khắc họa phong cảnh làng quê, cuộc sống nông thôn đầy chất thơ của Philippines.

Bao tang My thuat Philippines anh 11

Phòng VII tái hiện giai đoạn đầy biến động của dân tộc Philippines trong Thế chiến II. Tại đây, các tác phẩm miêu tả rõ nét cuộc chiếm đóng của đế quốc Nhật Bản từ năm 1941 đến 1945, sự giải phóng đất nước cùng những tàn phá khốc liệt ở Manila. Đây là căn phòng mang đến cho du khách nhiều cảm xúc, khi nghệ thuật trở thành chứng nhân của một thời kỳ lịch sử đau thương nhưng anh dũng.
Bao tang My thuat Philippines anh 12

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Phương Thảo (Hà Nội) cho biết: "Mỗi căn phòng là một cảm xúc khác nhau. Có nơi trầm mặc với gam tối, làm nổi bật những bức họa kinh điển; có nơi rực rỡ ánh sáng, tôn vinh sắc màu của nghệ thuật đương đại. Sự đa dạng trong cách trưng bày - từ hội họa, điêu khắc đến sắp đặt - biến chuyến tham quan thành một 'bữa tiệc' thị giác và cảm xúc. Điều khiến tôi ấn tượng nhất là mỗi tác phẩm không chỉ để ngắm nhìn, mà còn như mở ra một cuộc trò chuyện, giúp mình tìm thấy sự kết nối cá nhân trong dòng chảy nghệ thuật Philippines".

Bao tang My thuat Philippines anh 13

Bước lên tầng 3, dấu ấn lịch sử lại hiện hữu trong Hội trường Thượng viện cũ, nơi trưng bày bức tranh Những cuộc đấu tranh của người Philippines trong lịch sử (1968) của Carlos V. Francisco. Bức tranh sơn dầu khắc họa hành trình chiến đấu và gìn giữ đất nước, được vinh danh là Bảo vật Văn hóa Quốc gia.

Bao tang My thuat Philippines anh 14

Phòng XXV trưng bày 7 bức tranh theo chủ nghĩa hiện đại của Vicente S. Manansala (hoàn thành năm 1961), khắc họa đời sống nông thôn và công nghiệp địa phương thời điểm đó.

Bao tang My thuat Philippines anh 15

Giang Nguyễn (TP.HCM) cho biết: "Trải nghiệm tại Bảo tàng Mỹ thuật Quốc gia Philippines vượt xa kỳ vọng của tôi. Dù không có nhiều thời gian để đi hết, tôi vẫn cảm nhận rõ sự đầu tư nghiêm túc của chính phủ Philippines trong việc duy trì cơ sở vật chất: không gian sạch sẽ, chỉ dẫn rõ ràng, tác phẩm đều có nhãn tiếng Anh dễ theo dõi. Bảo tàng mở cửa miễn phí cho mọi người, không hề thua kém những quốc gia phát triển hơn như Singapore hay Mỹ. Sau chuyến đi, tôi thấy mình hiểu hơn về lịch sử và đất nước Philippines.
Bao tang My thuat Philippines anh 16

Bảo tàng quốc gia Philippines mở cửa 9h-18h từ thứ 3 đến chủ nhật. Khách vào cửa tham quan miễn phí. Tuy nhiên, đoàn khách trên 20 người cần phải đặt chỗ trước.

