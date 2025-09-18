Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hà Nội sắp có bảo tàng bia

  • Thứ năm, 18/9/2025 14:10 (GMT+7)
Sở Du lịch Hà Nội được giao phối hợp Habeco và các cơ quan liên quan xây dựng đề án Bảo tàng Bia, dự kiến hoàn thành cuối năm 2025, nhằm tạo điểm đến du lịch mới.

Một nhân viên phục vụ bia hơi tại Hà Nội. Ảnh: Reuters.

Trong buổi làm việc về phát triển du lịch ngày 17/9, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền ghi nhận nỗ lực của Sở Du lịch cùng các đơn vị liên quan trong việc triển khai đề án xây dựng Bảo tàng Bia Hà Nội.

Theo chỉ đạo, Sở Giáo dục và Đào tạo được giao chủ trì, phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND phường Ngọc Hà và các đơn vị liên quan rà soát quỹ đất xây dựng trường THPT.

Nếu bố trí được địa điểm thay thế, khu đất 183 Hoàng Hoa Thám sẽ ưu tiên dành cho Bảo tàng Bia. Trường hợp không đủ quỹ đất, cơ quan chức năng sẽ nghiên cứu điều chỉnh tuyến đường phía Nam để tách ranh giới giữa dự án bảo tàng và trường học.

Sở Du lịch phối hợp Habeco (Tổng Công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội) hoàn thiện đề án, xin ý kiến và báo cáo UBND thành phố, phấn đấu hoàn thành trong quý IV/2025. Sở Tài chính sẽ hướng dẫn Habeco lập thủ tục đầu tư theo quy định.

Trước đó, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang cho biết sẽ phối hợp với UBND các phường, xã và các đơn vị liên quan triển khai các kế hoạch xây dựng sản phẩm du lịch mới, trong đó có điểm đến Bảo tàng Bia Hà Nội.

8 tháng đầu năm, du lịch Hà Nội được đánh giá "bùng nổ", ước đạt 21,58 triệu lượt khách, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 4,96 triệu lượt, tăng 25,8%. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 85,835 nghìn tỷ đồng, tăng 17,1% so cùng kỳ.

Châu Sa

