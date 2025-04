Chơi Tết Songkran như người bản địa tại Thái Lan

Dịp Tết Songkran năm nay, nhiều điểm đến tại Thái Lan thu hút du khách với các hoạt động lễ hội đặc sắc, phản ánh nét văn hóa truyền thống và không khí sôi động.

Năm nay, Tết Songkran (hay Lễ hội té nước) tại Thái Lan đặc biệt hơn bao giờ hết khi chính thức được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Sự kiện này không chỉ củng cố vai trò văn hóa sâu sắc của lễ hội trong đời sống người Thái, mà còn giúp thu hút đông đảo du khách quốc tế.

Songkran 2025 diễn ra ngày 11-15/4, nhưng thông thường sẽ kéo dài thêm vài ngày sau đó tại nhiều địa phương, với hơn 100 sự kiện quy mô lớn nhỏ. Mỗi thành phố mang đến một trải nghiệm riêng, kết hợp giữa nghi lễ truyền thống và không khí lễ hội hiện đại. Dưới đây là lịch trình đón Songkran 2025 tại các điểm đến nổi bật của Thái Lan.

Bangkok

Tổ chức: Maha Songkran World Water Festival 2025.

Maha Songkran World Water Festival 2025. Thời gian: 11-15/4

11-15/4 Địa điểm chính: Sanam Luang và đại lộ Ratchadamnoen Klang.

Ngày 12-13/4, Bangkok tổ chức diễu hành văn hóa với 8 chủ đề khác nhau. Mỗi cuộc diễu hành là mang một câu chuyện khác nhau, tái hiện lại hình ảnh huy hoàng của Thái Lan.

Ngoài ra, thủ đô Thái Lan còn chiêu đãi du khách màn trình diễn ánh sáng bằng 1.200 máy bay không người lái (drone). Chương trình này hứa hẹn sẽ mang đến trải nghiệm thị giác độc đáo, khi các drone đồng loạt bay lượn và tạo thành những hình ảnh sống động trên bầu trời đêm.

Trong khuôn khổ Maha Songkran World Water Festival 2025 diễn ra tại Bangkok còn tổ chức lễ hội âm nhạc EDM tại "Water Splash Zone". Sự kiện này kết hợp giữa âm nhạc điện tử sôi động và truyền thống té nước đặc trưng của Songkran, tạo nên một trải nghiệm độc đáo cho người tham dự.​

Tết Songkran 2025 tại Bangkok còn diễn ra nghi lễ tắm Phật. Đây là một hoạt động tâm linh quan trọng, diễn ra tại nhiều ngôi chùa nổi tiếng như Wat Arun và Wat Pho. Nghi lễ này không chỉ mang ý nghĩa thanh tẩy, cầu mong bình an và may mắn cho năm mới, mà còn là dịp để du khách trải nghiệm nét đẹp văn hóa truyền thống của Thái Lan.​

Ngoài ra, trong khuôn khổ lễ hội Songkran 2025 tại Bangkok, hai địa điểm nổi bật nhất thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia các hoạt động té nước sôi động là Silom Road và Khao San Road. Ngày 13-15/4, cả hai khu vực này đều trở thành "chiến trường nước" náo nhiệt, nơi mọi người cùng nhau vui chơi và tận hưởng không khí lễ hội đặc trưng của Thái Lan.

Chiang Mai

Tổ chức: Lễ hội truyền thống Songkran.

Lễ hội truyền thống Songkran. Thời gian: 11-16/4.

11-16/4. Địa điểm chính: Trung tâm Chiang Mai.

Từ 11/4 đến 16/4, Lễ hội Songkran truyền thống ở Chiang Mai sẽ có các hoạt động tôn giáo như té nước để tỏ lòng thành kính với người cao tuổi và xây bảo tháp cát tại các ngôi chùa.

Ngày 12-14/4 tại Wat Chedi Luang diễn ra các hoạt động tôn giáo cầu mong sự thịnh vượng, bao gồm té nước vào tượng Phật và xá lợi Phật, nhận nước thánh, các cuộc thi nghệ thuật, cuộc thi nấu ăn và các buổi biểu diễn truyền thống của Lanna.

Ngày 13/4 tại Lan Muan Jai, Sân bay Trung tâm Chiang Mai diễn ra lễ hội âm nhạc có sự góp mặt của các nghệ sĩ Thái Lan như Bodyslam, Slot Machine, Taitosmith, Three Man Down, Nont Tanont, Potato, Big Ass, Perses và Mean.

Cũng từ 13/4 đến 15/4, lễ hội té nước tại trung tâm Chiang Mai sẽ diễn ra từ 16h đến nửa đêm, cùng với đó là chương trình biểu diễn nhạc sống của các nghệ sĩ Thái Lan như No One Else, The Parkinson, Num Kala, Aof Pongsak, Burin Boonvisut và Zom Marie.

Ngoài ra, tại Think Park Shibuya, bữa tiệc DJ "Songkran T-Zakaya" sẽ diễn ra liên tục trong suốt 6 ngày 6 đêm (11-16/4).

Trong khi đó, ngày 12-16/4 tại Maya Square, Trung tâm mua sắm Maya Lifestyle cũng diễn ra các trận chiến té nước cùng với buổi hòa nhạc của các nghệ sĩ và DJ nổi tiếng, bao gồm Atlas, Retrospect, The Toys, Meentra, J-Jetrin, DJ Riviere, DJ Joy Lila, DJ Nuttrix, DJ Jay Schema và DJ Tong Apollo.

Khon Kaen

Tổ chức: Lễ hội Grand Isan Songkran

Lễ hội Grand Isan Songkran Thời gian: 11-15/4

11-15/4 Địa điểm chính: Trung tâm thành phố Khon Kaen, đặc biệt là quảng trường Bueng Kaen Nakhon và các tuyến phố lân cận.

Lễ hội Grand Isan Songkran 2025 sẽ diễn ra tại thành phố Khon Kaen, thủ phủ vùng Đông Bắc Thái Lan (Isan). Đây là một trong những sự kiện trọng điểm trong chuỗi lễ hội Maha Songkran toàn quốc, nổi bật với sự kết hợp giữa văn hóa truyền thống Isan và không khí lễ hội sôi động.

Các hoạt động nổi bật tại lễ hội bao gồm:

Diễu hành văn hóa Isan: Trình diễn các điệu múa truyền thống, trang phục dân tộc và âm nhạc đặc trưng của vùng Đông Bắc Thái Lan.

Lễ hội ẩm thực Isan: Giới thiệu các món ăn đặc sản như gỏi đu đủ (som tam), xúc xích Isan, và các món nướng đặc trưng.

Trò chơi dân gian: Tổ chức các trò chơi truyền thống như kéo co, nhảy bao bố và các hoạt động vui chơi cho trẻ em.

Nghi lễ tắm Phật: Người dân và du khách tham gia nghi lễ tắm tượng Phật để cầu mong may mắn và bình an trong năm mới.

Té nước cộng đồng: Các khu vực được bố trí để mọi người cùng nhau tham gia té nước, tạo nên không khí vui tươi và gắn kết.

Phuket, Songkhla, Surat Thani

Tổ chức: Lễ kỷ niệm ven biển.

Lễ kỷ niệm ven biển. Thời gian: 13-15/4

13-15/4 Địa điểm chính: Bờ biển Patong, Samila Beach, Chùa Phra Borommathat Chaiya.

Tại Phuket, hoạt động nổi bật gồm lễ hội té nước trên tuyến đường ven biển Patong Beach; Lễ rước Phật truyền thống tổ chức tại các chùa lớn như Wat Chalong và khu phố cổ Phuket Town; Lễ hội đường phố Phuket Old Town nhằm tái hiện văn hóa Trung - Thái qua các buổi trình diễn nghệ thuật và ẩm thực đặc sản địa phương.

Tại Songkhla, lễ hội Songkran bên bờ biển Patong ngày 12-15/4 diễn ra hoạt động té nước kết hợp biểu diễn trống truyền thống tại Samila Beach - nơi nổi tiếng với tượng nàng tiên cá. Ngoài ra, lễ hội trình diễn "nora dance" - điệu múa dân gian Nam Thái đặc trưng và tái hiện lại nghi thức tắm Phật và xây chùa cát truyền thống ở chùa Wat Matchimawat.

Ở Surat Thani, 13-15/4 diễn ra nghi lễ tôn giáo tắm Phật và rước tượng linh thiêng tại chùa Phra Borommathat Chaiya. Ngoài ratrung tâm thành phố Surat Thani còn tổ chức sân khấu âm nhạc truyền thống kết hợp hiện đại, mở chợ đêm ẩm thực và bán các sản phẩm thủ công địa phương.

Phrae, Lamphun và Ubon Ratchathani

Tổ chức: Các cuộc diễu hành văn hóa.

Các cuộc diễu hành văn hóa. Thời gian: 12-15/4.

Trong khuôn khổ Lễ hội Maha Songkran 2025, các tỉnh Phrae, Lamphun, và Ubon Ratchathani sẽ tổ chức những hoạt động văn hóa đặc sắc, tôn vinh truyền thống và bản sắc địa phương.

Chùa Wat Phra That Cho Hae ở huyện Mueang Phrae tổ chức lễ hội truyền thống với các hoạt động như rước voi hoàng gia và diễu hành dâng lễ vật. Du khách cũng có thể tham quan chợ địa phương, nơi bày bán nhiều sản phẩm thủ công và đặc sản vùng miền.