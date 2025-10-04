Chủ chuỗi Nhà thuốc Mỹ Châu kháng cáo từ trại tạm giam

Bị cấp sơ thẩm tuyên phạt 17 năm tù, bà Lê Thị Mỹ Châu (đang bị tạm giam) đã nộp đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Hôm nay (4/10), đơn kháng cáo của bà Lê Thị Mỹ Châu (57 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Mỹ Châu Pharmacy Group - chuỗi Nhà thuốc Mỹ Châu), Lê Quốc Kháng (44 tuổi, ca sĩ) và Lê Nguyễn Hoàng Nam (33 tuổi, cựu cán bộ Công an phường 5, quận 10 cũ) đã được chuyển đến TAND TPHCM.

Bà Lê Thị Mỹ Châu tại phiên tòa.

Trong các đơn kháng cáo, bà Lê Thị Mỹ Châu, ông Lê Quốc Kháng trình bày xin giảm nhẹ hình phạt; ông Lê Hoàng Nam xin giảm nhẹ hình phạt và xin xem xét thay đổi tội danh.

Tại bản án sơ thẩm ngày 12/9 của TAND TPHCM, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lê Thị Mỹ Châu 17 năm tù về tội “Đưa hối lộ”. Về tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Quốc Kháng 18 năm tù và phạt bị cáo Lê Nguyễn Hoàng Nam 8 năm tù.

HĐXX sơ thẩm cũng tuyên buộc bị cáo Lê Quốc Kháng nộp sung công quỹ Nhà nước trên 6,3 tỷ đồng ; Buộc bị cáo Lê Nguyễn Hoàng Nam nộp trên 400 triệu đồng.

Hai bị cáo Nam và Kháng tại phiên tòa sơ thẩm.

Theo nội dung vụ án, bà Lê Thị Mỹ Châu quen Lê Quốc Kháng từ khoảng tháng 3/2024. Ngày 14/5/2024, bà Châu nhờ Kháng 'chạy' cho người em ngoài xã hội tên Thái Khắc Hoàng vi phạm pháp luật, lúc đó đang bị tạm giam được tại ngoại.

Khi được bà Châu đã đưa 7 tỷ đồng cho Kháng, Kháng liên hệ với Lê Nguyễn Hoàng Nam tìm cách 'chạy án'. Do Nam và Kháng không giúp được cho Hoàng tại ngoại và thăm gặp như đã hứa và trốn tránh, chặn liên lạc nên bà Châu làm đơn tố giác.

Hành vi nhận tiền của 2 bị cáo Kháng và Nam phạm vào tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị cáo Châu có hành vi đưa tiền cho bị cáo Kháng với mục đích để nhờ tác động vào người có thẩm quyền, can thiệp cho người em xã hội của bà Châu là Thái Khắc Hoàng đang bị khởi tố, bắt tạm giam được tại ngoại là vi phạm tội “Đưa hối lộ”.