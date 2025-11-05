Chủ quán xin lỗi vì chê khách nhận 1.000 đồng tiền thừa

Sau phát ngôn chê khách lấy lại 1.000 đồng tiền thừa, chủ quán bánh tôm ở Hà Nội lên tiếng xin lỗi, thừa nhận sai lầm trong cách diễn đạt và mong được cộng đồng mạng cảm thông.

Chủ quán bánh tôm ở Hà Nội chê khách "không thoáng" vì nhận 1.000 đồng tiền thừa. Ảnh: Cắt từ video.

Tối 4/11, trao đổi với Tri Thức - Znews, bà Đỗ Thủy, chủ cơ sở bánh tôm trên đường Phạm Ngọc Thạch (Hà Nội) xin lỗi khách hàng sau khi vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội vì phát ngôn liên quan 1.000 đồng tiền thừa.

"Thật sự tôi không ngờ những phát ngôn thiếu kiểm soát lại dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như vậy. Sự lan truyền nhanh chóng của video và những phản hồi tiêu cực là hồi chuông cảnh tỉnh giúp tôi nhận ra sai lầm của mình", bà Thủy nói.

Theo bà, đoạn video trước đó hoàn toàn không nhằm mục đích "câu view" hay công kích bất kỳ cá nhân, tổ chức hay vùng miền nào. Bà thừa nhận lỗi thuộc về bản thân vì "đã nói năng thiếu cân nhắc, gây tổn thương cho người xem".

Chủ quán cho biết bản thân rơi vào "khủng hoảng tâm lý" khi phải đối mặt với hàng nghìn bình luận tiêu cực trên mạng xã hội. Người này bày tỏ mong muốn được mọi người cảm thông và cho cơ hội sửa sai. Bà cho hay sẽ cẩn trọng hơn trong phát ngôn, đồng thời tập trung làm những nội dung tích cực, có giá trị cho cộng đồng.

Bà cũng hy vọng cộng đồng mạng "không quy chụp lỗi của cá nhân lên toàn bộ hệ thống cửa hàng" và cho biết sẽ mở lại bình luận trên các nền tảng để lắng nghe góp ý.

Món bánh tôm tại cửa hàng bà Thủy. Ảnh: FBNV.

Trước đó, sáng cùng ngày, mạng xã hội đăng đoạn video bà Thủy kể lại tình huống một cặp đôi đến quán ăn với hóa đơn 99.000 đồng, đưa tờ 100.000 đồng và "đứng đợi khăng khăng lấy lại 1.000 đồng tiền thừa".

Chủ quán chê khách "không thoáng", nói rằng "khi nào đến quán của mình, hãy cho mình 1.000 đồng đó nhé".

Phát ngôn này ngay lập tức vấp phải phản ứng dữ dội. Nhiều người cho hay "1.000 đồng cũng là tiền, khách có quyền lấy hay không, chủ quán không được phán xét". Một số bình luận gay gắt hơn nhận định "nếu nhiều khách đều để lại 1.000 đồng, số tiền cộng dồn không còn nhỏ".

Sau khi bị chỉ trích, chủ quán đã gỡ video, hoạt động kinh doanh tại cơ sở vẫn diễn ra bình thường. Tuy nhiên, bài đăng tiếp tục nhận hàng loạt biểu tượng phẫn nộ khiến chủ quán phải khóa bình luận.