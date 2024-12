Chủ tịch Công ty Trung Hậu 68 rửa tiền như thế nào?

Để che giấu nguồn gốc hơn 170 tỷ đồng do khai thác trái phép tại mỏ cát, ông Lê Quang Bình (Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty Trung Hậu 68) đã sử dụng những chiêu trò tinh vi.

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án ''Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước; Rửa tiền" xảy ra tại Công ty CPĐT Trung Hậu 68, Sở TN&MT tỉnh An Giang và các đơn vị liên quan.

Trong số 44 người bị đề nghị truy tố, ông Lê Quang Bình (Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty Trung Hậu 68) bị đề nghị truy tố về 3 tội danh Đưa hối lộ, Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên và Rửa tiền.

Kết luận điều tra cho thấy để che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của hơn 170 tỷ đồng do khai thác trái phép tại mỏ cát của Công ty Trung Hậu 68, từ tháng 10/2022 đến ngày 29/7/2023, ông Lê Quang Bình đã chỉ đạo người khác chuyển số tiền trên vào tài khoản ngân hàng của các cá nhân khác nhau, sau đó sử dụng vào trả nợ, chi phí điều hành, khai thác tại mỏ cát, chi tiêu cá nhân, còn lại hơn 47 tỷ đồng được dùng mua các bất động sản và ôtô.

Ảnh minh họa.

Cụ thể, ông Lê Quang Bình đã chỉ đạo ông Hoàng Hải Thụy (Phó TGĐ Công ty Trung Hậu 68) nhận tiền thanh toán từ khách lẻ hoặc qua “cò cát” bằng tiền mặt (việc nhận tiền không có biên nhận, không ghi chép lại, do nhiều người đưa nhiều lần, trong thời gian dài nên đến nay không xác định được ông Thụy đã nhận bao nhiêu tiền mặt).

Chủ tịch HĐQT Công ty Trung Hậu 68 còn chỉ đạo ông Thụy mượn tài khoản ngân hàng của người khác để nhận tiền và chuyển lòng vòng, cuối cùng mới tới tay ông Bình hoặc được ông Bình chỉ đạo sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau.

Cơ quan điều tra làm rõ từ tháng 10/2022 đến ngày 29/7/2023, thông qua tài khoản của 3 người khác, ông Thụy nhận tiền thanh toán của khách lẻ tổng cộng hơn 170 tỷ đồng . Sau đó, theo yêu cầu của ông Bình, ông Thụy chuyển khoản số tiền này cho các cá nhân là lãnh đạo, nhân viên Công ty Trung Hậu 68.

Khi tiền được chuyển về tài khoản của các cá nhân nêu trên, ông Bình chỉ đạo rút tiền mặt hoặc chuyển tiền đến các tài khoản khác để sử dụng vào nhiều việc khác nhau.

Trong số tiền hơn 50 tỷ đồng mà ông Bình nhận từ ông Thụy (chuyển bằng tiền mặt hơn 41 tỷ đồng ), ông Bình đã dùng chi tiêu cá nhân hơn 3,7 tỷ đồng ; dùng hơn 47 tỷ đồng để mua nhiều bất động sản và xe sang.

Theo cơ quan điều tra, ông Bình đã giao cho cháu là Lê Văn Hoàng và anh trai là Lê Quang Vinh đứng tên ký hợp đồng đặt cọc mua 6 bất động sản, số tiền thanh toán hơn 37 tỷ đồng ; chỉ đạo 2 cá nhân khác thanh toán mua 8 ôtô các loại, đều là xe sang như Lexus, Mercedes…

Cơ quan điều tra xác định trong số 170 tỷ đồng có được do khai thác cát trái phép, ông Bình đã dùng hơn 18,8 tỷ đồng để trả nợ; dùng hơn 39,9 tỷ đồng phục vụ chi phí hoạt động tại mỏ cát; dùng hơn 41,6 tỷ đồng phục vụ nhu cầu cá nhân; dùng hơn 47 tỷ đồng để đặt cọc mua 6 bất động sản và 8 ôtô... Hành vi của ông Bình đã phạm vào tội Rửa tiền, quy định tại khoản 3, Điều 324 Bộ luật Hình sự.