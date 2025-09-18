Chủ tịch Tập đoàn Thuận An lĩnh án 10 năm 6 tháng tù

Bị cáo Nguyễn Duy Hưng (Chủ tịch Tập đoàn Thuận An) bị cáo buộc "chủ mưu, cầm đầu" trong hành vi vi phạm đấu thầu, gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 120 tỷ đồng tại 5 dự án xây dựng.

Hội đồng xét xử nhận định bị cáo Nguyễn Duy Hưng chịu trách nhiệm cao nhất khi lợi dụng mối quan hệ tác động tới lãnh đạo trung ương và địa phương. Bị cáo Trần Quang Anh có vai trò đồng phạm tích cực khi trực tiếp đưa tiền cho các lãnh đạo địa phương. Những bị cáo khác trong Tập đoàn Thuận An thực hiện theo chỉ đạo của Chủ tịch Nguyễn Duy Hưng.

Bị cáo Nguyễn Duy Hưng bị tuyên mức án 10 năm 6 tháng tù về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Bị cáo Phạm Thái Hà (cựu Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, nguyên Trợ lý cựu Chủ tịch Quốc hội) bị tuyên 5 năm 6 tháng tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi".

Bị cáo Lê Ô Pích (cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang) nhận mức án 3 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Bị cáo Trần Anh Quang (cựu Tổng giám đốc Tập đoàn Thuận An) nhận mức án 7 năm tù về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Bị cáo Nguyễn Khắc Mẫn (cựu Phó tổng giám đốc Tập đoàn Thuận An) bị tuyên 4 năm tù về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Cáo trạng thể hiện Tập đoàn Thuận An tham gia đấu thầu, trúng thầu và thi công các gói thầu của dự án tại các tỉnh Bắc Giang, Tuyên Quang, Quảng Ninh, Hà Nội và tại Bộ GTVT. Các gói thầu gồm gói thầu số 07 dự án cầu Đồng Việt; gói thầu số 26 giai đoạn 1 dự án cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ; gói thầu số 13 dự án đường ven sông Hạ Long - Đông Triều; gói thầu số 02 Dự án cầu Vĩnh Tuy, giai đoạn 2 và gói thầu XD01, XD02 dự án Quốc lộ 14E Bộ GTVT.