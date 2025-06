Chủ tịch xã chỉ đạo kế toán lấy tiền tuần tra rừng để tiếp khách

Để có tiền chi tiếp khách, chủ tịch xã ở Đắk Lắk chỉ đạo kế toán lập khống chứng từ, giả mạo chữ ký những người trong danh sách tuần tra để thanh toán tiền công tuần tra rừng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông L.V.H.L. (SN 1985), nguyên Chủ tịch kiêm chủ tài khoản UBND xã Ia Rvê (huyện Ea Súp) và bà N.C.X. (SN 1981), nguyên Kế toán ngân sách xã này.

Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định khởi tố nguyên chủ tịch và nguyên kế toán xã.

Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định khởi tố nguyên chủ tịch và nguyên kế toán xã

Theo điều tra ban đầu, trong thời gian giữ chức vụ, để có tiền chi tiêu cho hoạt động tiếp khách của UBND xã Ia Rvê khi chưa có nguồn kinh phí hợp pháp, ông L. đã chỉ đạo bà X. lập khống chứng từ, giả mạo chữ ký những người trong danh sách tuần tra để thanh toán tiền công tuần tra, bảo vệ rừng.

Các chứng từ giả mạo này được sử dụng nhằm chiếm đoạt ngân sách Nhà nước cấp cho hoạt động bảo vệ rừng trong các năm 2020, 2021 và 2022 với tổng số tiền 142,5 triệu đồng.

Theo nhận định của cơ quan chức năng, hành vi của các đối tượng thể hiện rõ việc lợi dụng quyền hạn được giao trong quá trình thi hành công vụ, vi phạm nghiêm trọng quy định về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, gây thiệt hại tài sản của Nhà nước.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đang mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm các cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.