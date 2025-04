'Chuối dán tường' và 8 tác phẩm gây tranh cãi nhất thế kỉ 21

For the Love of God (2007): Nổi tiếng với các tác phẩm gây sốc như cá mập trong formaldehyde, Damien Hirst đã đẩy tranh cãi lên tầm cao mới với For the Love of God: một hộp sọ thật từ thế kỷ 18 được đúc bằng bạch kim nguyên chất (platinum) và đính 8.601 viên kim cương, trong đó có một viên hồng ngọc 52,4 carat gắn ở trán. Hirst từng tuyên bố tác phẩm được bán với giá 100 triệu USD , nhưng sau đó thừa nhận thông tin này không chính xác. Nghệ sĩ John LeKay đã tố cáo Hirst sao chép ý tưởng của mình, nhưng Hirst chỉ thản nhiên đáp lại: “Tất cả ý tưởng của tôi đều là ăn cắp mà". Ảnh: Inspired Pencil.