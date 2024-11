Chuyển công an vụ huấn luyện làm giả hợp đồng với vận động viên

Khởi tố 2 đối tượng mua bán trái phép hóa đơn VAT

0

Cơ quan ANĐT Công an Bình Dương khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khởi nơi cư trú thêm 2 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn do Dương Thanh Thủy thực hiện.