Chuyển hồ sơ sang cơ quan Công an vụ yến chưng có dấu hiệu hàng giả

Công ty TNHH Yến Trí Việt bị xử phạt gần 1 tỷ đồng và tiếp tục điều tra vì 7 hành vi vi phạm trong kinh doanh thực phẩm bổ sung.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Cục TTTN Bộ Công Thương) tiến hành xử phạt số tiền 961,1 triệu đồng đối với Công ty TNHH Yến Trí Việt về 7 hành vi vi phạm trong kinh doanh thực phẩm bổ sung, đồng thời hoàn tất việc chuyển hồ sơ sang cơ quan Công an để tiếp tục điều tra về các sản phẩm có dấu hiệu là hàng giả.

Ngày 7/7/2025, Cục TTTN phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Nội và Chi cục QLTT thành phố Hà Nội tiến hành kiểm tra Công ty TNHH Yến Trí Việt tại địa chỉ C53-04 KĐT Geleximco, Hà Nội. Kết quả kiểm tra cho thấy nhiều sản phẩm của doanh nghiệp này không đạt chất lượng, có dấu hiệu giả mạo nguồn gốc xuất xứ và vi phạm nghiêm trọng các quy định về công bố tiêu chuẩn thực phẩm bổ sung.

Tang vật vi phạm bị lực lượng chức năng thu giữ.

Đáng chú ý, sản phẩm yến chưng đường ăn kiêng có hàm lượng đường cao gấp 5,48 lần so với mức công bố, trong khi năng lượng lại thấp hơn mức tối thiểu. Các sản phẩm khác như yến chưng Kids Canxi hay yến chưng đường phèn cũng có hàm lượng protein thấp hơn chỉ tiêu công bố 10-20%. Doanh nghiệp thừa nhận đã tiêu thụ phần lớn số hàng này, với tổng giá trị trên 74 triệu đồng.

Đoàn kiểm tra đồng thời phát hiện thêm các vi phạm khác như thay đổi nhãn hàng hóa nhưng không báo cáo cơ quan quản lý, công bố thông tin sản phẩm không đầy đủ trên website, thay đổi tên sản phẩm nhưng không công bố lại, cũng như sử dụng phiếu kiểm nghiệm thiếu chỉ tiêu an toàn thực phẩm. Đặc biệt, có sản phẩm được sản xuất và đưa ra thị trường khi chưa có bản công bố theo quy định.

Ngoài ra, một số sản phẩm của Công ty Yến Trí Việt có dấu hiệu là hàng giả theo Điều 193 Bộ luật Hình sự. Cụ thể, 2 sản phẩm không đạt chất lượng công bố, trong khi 4 sản phẩm khác có nhãn mác giả mạo địa chỉ sản xuất và nguồn gốc xuất xứ. Tổng cộng có hơn 8.400 đơn vị sản phẩm liên quan, trị giá khoảng 37,5 triệu đồng.

Đối với nhóm sản phẩm có dấu hiệu vi phạm là hàng giả, ngày 24/7/2025, Cục TTTN đã chuyển hồ sơ vụ việc cho Công an phường Dương Nội để tiếp tục điều tra. Đến ngày 30/9, cơ quan Công an đã tiếp nhận và thụ lý vụ việc.

Tang vật vi phạm bị lực lượng chức năng thu giữ.

Song song với đó, ngày 7/9/2025, Cục TTTN đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 961,1 triệu đồng, đồng thời buộc doanh nghiệp thu hồi toàn bộ sản phẩm không bảo đảm chất lượng và hủy các bản tự công bố sai quy định.

Vụ việc là lời cảnh báo về tình trạng thực phẩm bổ sung kém chất lượng, thậm chí giả mạo nhãn mác và nguồn gốc, có thể gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng.

Cục TTTN khuyến nghị người dân lựa chọn sản phẩm từ các đơn vị uy tín, kiểm tra kỹ nhãn mác và thông tin công bố; đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn thực phẩm để tránh những hậu quả pháp lý nặng nề.