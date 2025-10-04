Có camera AI, hết thời 'đối phó' CSGT

Mức phạt tăng cao, các phương tiện giám sát ngày càng trở nên hiện đại buộc người tham gia giao thông phải nghiêm túc chấp hành, thay vì "đối phó" lực lượng CSGT.

Camera giám sát giao thông AI phát hiện lỗi vi phạm trên cao tốc. Ảnh: Cục CSGT.

Nghị định 168 có hiệu lực từ đầu năm 2025 đã tăng nặng mức xử phạt với nhiều hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Chẳng hạn, mức phạt cao nhất đến 20 triệu đồng áp dụng với hành vi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, vượt đèn đỏ.

Dù mức phạt đã tăng lên khá cao, vẫn còn không ít người vi phạm với tâm lý "chỉ cần không bị phát hiện và xử phạt là được".

Hết đường đối phó

Khi Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) thuộc Bộ Công an đăng tải loạt hình ảnh chất lượng cao, ghi lại hành vi vi phạm của nhiều người tham gia giao thông trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai và ở một nút giao thuộc nội đô TP Hà Nội, nhiều người cho rằng thời đối phó CSGT sẽ sớm không còn.

Cụ thể, loạt hình ảnh mà Cục CSGT chia sẻ cho thấy chất lượng hình ảnh khá tốt, hiển thị rõ ràng lỗi vi phạm của người tham gia giao thông, chẳng hạn không thắt dây an toàn, vận chuyển hàng hóa sai quy định, không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển môtô, đi ngược chiều hay không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu - vượt đèn đỏ.

Các vi phạm được camera giám sát giao thông AI phát hiện. Ảnh: Cục CSGT.

Camera giám sát giao thông AI cũng hiển thị rõ thông tin biển số phương tiện vi phạm. Loạt hình ảnh thu được từ camera sẽ là cơ sở để cơ quan chức năng tiến hành xử phạt lỗi vi phạm.

Cục CSGT cho biết các trường hợp này sẽ được đối chiếu với hệ thống cơ sở dữ liệu về đăng ký xe để xác định chủ phương tiện. Song song với đó, cán bộ Trung tâm chỉ huy giao thông Cục CSGT cũng sẽ tiến hành kiểm duyệt trước khi chuyển cho Công an TP Hà Nội để thực hiện thủ tục xử lý vi phạm.

Như vậy, bên cạnh hoạt động tuần tra của CSGT, hệ thống camera giám sát giao thông AI sẽ có thể phát hiện được lỗi vi phạm của người đi đường. Theo Cục CSGT, thời gian tới sẽ triển khai hệ thống camera giám sát này trên phạm vi toàn quốc.

Hệ thống này còn có khả năng hoạt động liên tục 24/7, tự động nhận diện chính xác lỗi và gửi thông tin đến chủ phương tiện để xử lý theo quy định.

Chất lượng hình ảnh camera giám sát vào ban đêm cũng khá tốt. Ảnh: Cục CSGT.

Ngay cả khi người dùng "rỉ tai nhau" về một loại áo với họa tiết giả thắt dây an toàn, Cục CSGT khẳng định cũng không thể qua mắt lực lượng chức năng.

Với người đi môtô, xe gắn máy, hệ thống camera AI cũng có thể nhận diện lỗi, biển kiểm soát phương tiện để xử lý phạt nguội. Mức phạt cho các hành vi vi phạm có thể lên đến vài triệu đồng, kèm theo trừ điểm giấy phép lái xe.

Đặt an toàn bản thân lên đầu

Bên dưới bài đăng của Cục CSGT về việc camera giám sát giao thông phát hiện hàng loạt trường hợp không đội mũ bảo hiểm, không thắt dây an toàn, vẫn có vài bình luận khẳng định việc bản thân thắt dây an toàn chỉ nhằm "đối phó", tránh không bị xử phạt.

Đeo dây đai an toàn khi ngồi trên ôtô. Ảnh minh họa: iStock.

Các ý kiến này nhận về khá nhiều sự phản đối. Mức phạt từ 800.000 đến 1 triệu đồng cho hành vi không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường, và chở người trên ôtô không thắt dây đai an toàn (tại vị trí có trang bị dây đai an toàn) khi xe đang chạy là không quá cao, nhưng vẫn mang tính răn đe để khuyến khích mọi người thực hiện.

Qua nhiều vụ việc thực tế, thao tác thắt dây an toàn khi ngồi trên ôtô đã được chứng minh có thể giúp người ngồi trong xe được an toàn trong trường hợp xảy ra tai nạn.

Chẳng hạn, ở sự cố lăn xuống vực ở Sa Pa của Ford Territory gần đây, ba người ngồi bên trong đều an toàn dù chiếc xe bị hư hỏng nặng ở phần đầu và đuôi.

Tương tự, hành vi không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển môtô, xe gắn máy chỉ đối diện mức phạt không quá cao, dao động 400.000-600.000 đồng. Tuy nhiên, việc đội mũ bảo hiểm và cài quai đúng cách nên được xem là hành động để bảo vệ người đi xe máy, thay vì nhằm "đối phó" với các hình thức giám sát, xử phạt của CSGT.

Không đội mũ bảo hiểm chỉ bị phạt vài trăm nghìn, nhưng đặt bản thân vào rủi ro tai nạn khi điều khiển môtô, xe gắn máy.

Như vậy, việc chấp hành các quy định khi tham gia giao thông trước tiên sẽ đảm bảo cho an toàn của chính người điều khiển phương tiện và hành khách đi cùng, bên cạnh đó là tránh gây tai nạn cho những người cùng tham gia giao thông.

Việc tăng nặng mức phạt cho các hành vi vi phạm hay kế hoạch lắp đặt hệ thống camera AI trên toàn quốc một mặt giảm số lượng trường hợp vi phạm và tăng cường giao thông an toàn, mặt khác giúp người tham gia giao thông tự nâng cao ý thức.

Khi ý thức giao thông được cải thiện trên diện rộng, người tham gia giao thông sẽ không còn tâm lý đối phó mà nghiêm túc chấp hành các quy định về trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Lúc này, hệ thống camera giám sát giao thông AI xem như đã hoàn thành nhiệm vụ, hình thành một môi trường giao thông văn minh và an toàn hơn tại Việt Nam.