Cô gái cưới bệnh nhân ung thư để xin thận sau 10 năm ở Trung Quốc

Cuộc hôn nhân giữa cô gái mắc bệnh thận và chàng trai ung thư, nhưng cuối cùng lại nở hoa thành một chuyện tình khiến nhiều người rơi nước mắt.

Wang Xiao và Yu Jianping tổ chức tiệc cưới vào tháng 2/2015. Ảnh: Baidu.

Năm 2014, câu chuyện của Wang Xiao (24 tuổi, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc) từng khiến dư luận xôn xao. Cô bị suy thận giai đoạn cuối, được bác sĩ thông báo chỉ còn sống được một năm nếu không ghép thận. Không tìm được người hiến phù hợp trong gia đình, Xiao tuyệt vọng đến mức làm một việc ít ai ngờ tới.

Theo gợi ý từ một bệnh nhân cùng phòng, cô đăng quảng cáo tìm chồng trong nhóm hỗ trợ bệnh nhân ung thư, với mong muốn được nhận quả thận của người ấy sau khi họ qua đời. Trong tin đăng, cô viết: "Tôi sẽ chăm sóc anh thật tốt sau khi kết hôn. Xin hãy tha thứ cho tôi, tôi chỉ muốn được sống".

Vài ngày sau, Yu Jianping (27 tuổi) - một bệnh nhân đa u tủy xương đang trong giai đoạn cuối - đã hồi âm, theo SCMP.

Nhóm máu của anh trùng khớp với cô. Trước đây, Jianping từng là quản lý kinh doanh, mẹ mất sớm, còn cha đã bán nhà để lo viện phí cho con. Anh sống cầm cự nhờ thuốc.

Tháng 7/2013, hai người âm thầm đăng ký kết hôn. Họ thỏa thuận giữ kín mối quan hệ, tự lo tài chính riêng, và khi Jianping qua đời, anh sẽ hiến thận cho cô. Đổi lại, Xiao sẽ chăm sóc anh trong thời gian điều trị và phụng dưỡng cha anh sau đó.

Thế nhưng, điều không ai ngờ tới là sự sắp đặt vì sinh tồn ấy lại nảy nở thành tình yêu. Họ nói chuyện mỗi ngày, chia sẻ tình trạng sức khỏe và cả những chuyện nhỏ trong cuộc sống.

Tính cách vui tươi của Xiao khiến Jianping cười nhiều hơn. Anh bắt đầu nấu súp cho cô, còn cô luôn bên cạnh trong từng đợt anh hóa trị.

Để giúp chồng có tiền ghép tủy, Xiao mở gian hàng nhỏ bán hoa. Trên mỗi bó hoa, cô viết câu chuyện của mình và Jianping, khiến nhiều người xúc động ghé mua. Nhờ đó, cô nhân được khoản quyên góp 500.000 nhân dân tệ (khoảng 70.000 USD ), đủ chi phí cho ca phẫu thuật.

Đến giữa năm 2014, sức khỏe của cả hai đều cải thiện. Jianping hồi phục sau ca ghép, còn Xiao dần ổn định, chỉ phải lọc máu mỗi tháng một lần. Bác sĩ thậm chí cho biết cô không cần ghép thận nữa.

Tháng 2/2015, họ tổ chức tiệc cưới nhỏ tại một nhà hàng địa phương, như lời khẳng định cho tình yêu được sinh ra từ tuyệt vọng.

Câu chuyện sau đó được dựng thành bộ phim "Viva La Vida", ra mắt tại Trung Quốc năm 2024 và thu về hơn 276 triệu nhân dân tệ ( 38 triệu USD ).

Hiện tại, hai vợ chồng sống yên bình ở thành phố Tây An, mở một cửa hàng hoa nhỏ.

Một cư dân mạng bình luận: "Một cuộc hôn nhân sinh ra từ tuyệt vọng, cuối cùng lại trở thành phép màu của tình yêu".