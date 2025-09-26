Cô gái trẻ trình báo bị cướp xe máy, điện thoại và tiền

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội phối hợp Công an xã Ngọc Hồi xác minh, xử lý trường hợp hoang báo bị cướp xe máy, trên địa bàn xã Ngọc Hồi.

Theo điều tra, khoảng 13h30 ngày 24/9/2025, Công an xã Ngọc Hồi tiếp nhận tin trình báo của chị N (SN 1998; trú tại: xã Đại Thanh, TP Hà Nội) về việc bị 2 nam thanh niên cướp xe máy Honda Vison, 1 điện thoại iPhone 14 Pro Max và 48 triệu đồng tiền mặt tại khu vực đường Đại Thanh, thôn Đại Áng, xã Ngọc Hồi.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Ngọc Hồi đã phối hợp Đội Trọng án, Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội tiến hành xác minh. Căn cứ tài liệu thu thập, cơ quan Công an xác định nội dung trình báo của chị N là không đúng sự thật.

Cơ quan Công an xử lý trường hợp "hoang báo".

Qua làm việc, chị N khai nhận do nợ tiền nên đã bán xe để trả. Và lo sợ bị gia đình phát hiện, nên cô gái này đã nảy sinh ý định đến cơ quan Công an trình báo việc bị cướp tài sản. Chị N nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật và cam kết sẽ không tái phạm.

Trước đó, rạng sáng 4/9/2025, Công an phường Bồ Đề tiếp nhận tin trình báo của anh B (SN 2004; trú tại: phường Bồ Đề, TP Hà Nội) về việc vừa bị cướp xe máy tại đường Hồng Tiến. Qua xác minh, Công an phường Bồ Đề đã phối hợp Đội Trọng án, Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội làm rõ: chiều 3/9, anh B làm mất chiếc xe máy Honda Dream tại địa bàn xã Gia Lâm. Do sợ bị gia đình trách móc, anh B đã hoang báo về việc bị cướp chiếc xe.

Cơ quan Công an đã lập hồ sơ xử lý 2 trường hợp trên về hành vi tố giác, báo tin về tội phạm sai sự thật. Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân không đưa thông tin sai sự thật, gây hoang mang, ảnh hưởng đến cá nhân, tổ chức khác. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.