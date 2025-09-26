Tuyên án vụ hỗn chiến do 'chạm vào bạn nữ' sau cuộc hát karaoke

TAND TP.HCM cơ sở 1 (khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây) tổ chức phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thanh 12 năm tù về tội "Giết người". Bị hại trong vụ án là Đinh Thanh Vũ cũng bị tuyên phạt 3 năm tù về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Theo cáo trạng, tối 28/2, trong lúc cả nhóm cùng hát karaoke trên địa bàn phường Bà Rịa, thì có người chạm vào một bạn nữ trong nhóm. Đinh Thanh Vũ (SN 1993, cư trú phường An Khánh, TP.HCM) bực tức đập ly rồi cùng người này rời đi mà những người khác không rõ nguyên nhân. Sau đó, Vũ cùng người này đi nhậu ở một quán khác.

Đến khoảng 1h30 ngày 1/3, thì Nguyễn Văn Thanh (SN 1992, cư trú phường Tân Hải, TP.HCM) cùng một số người khác đến tìm, hỏi vì sao Vũ đập ly bỏ đi. Lúc Vũ đang cùng người khác nói chuyện, thì Thanh có thái độ trách móc, thách thức. Nghĩ Thanh có chuẩn bị hung khí đánh mình, nên Vũ bỏ đi lên ôtô của một người bạn để trốn.

Bị cáo Nguyễn Văn Thanh (đứng) và bị cáo Đinh Thanh Vũ tại phiên tòa.

Khi lên xe, phát hiện dưới ghế có con dao dài khoảng 50 cm, Vũ liền cầm dao chạy ra đuổi đánh. Thanh bỏ chạy. Rượt đuổi được một đoạn thì Vũ vấp ngã, làm con dao gãy thành 3 phần. Thanh quay lại nhặt phần mũi dao, Vũ cầm phần cán dao hỗn chiến dù được bạn bè ngăn cản.

Vũ bỏ chạy và vấp té, Thanh cầm mũi dao đâm 2 nhát trúng bụng và đùi của Vũ, rồi bỏ đi khi được mọi người can ngăn. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bà Rịa với tỷ lệ thương tích 59%. Đến ngày 2/3, Thanh ra đầu thú.

Theo Hội đồng xét xử nhận định, bị cáo Nguyễn Văn Thanh dùng vật sắc nhọn tấn công vào bụng, đùi là vùng trọng yếu, bị hại phải khâu gan, khâu cơ với tỷ lệ thương tật hơn 50%. Việc bị hại không chết là do được cấp cứu kịp thời, nên đã đủ yếu tố cấu thành tội "Giết người" ở giai đoạn phạm tội chưa đạt.

Còn hành vi của bị cáo Đinh Thanh Vũ đủ yếu tố cấu thành tội "Gây rối trật tự công cộng". Hành vi của các bị cáo có tính chất côn đồ, gây nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe người dân, mất an ninh trật tự trong xã hội, cần xử lý nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung.