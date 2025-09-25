Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Pháp luật

Công an điều tra vụ sản xuất bia hơi giả mạo nhãn hiệu

  • Thứ năm, 25/9/2025 20:14 (GMT+7)
  • 16 giờ trước

Cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh chuyển vụ việc sản xuất bia hơi giả mạo nhãn hiệu đến Cơ quan Công an để điều tra xử lý theo thẩm quyền.

Theo kết quả xác minh ban đầu, chủ cở sở sản xuất bia hơi giả mạo nhãn hiệu là ông Trần Mạnh T (trú tại xã Hiệp Hòa, Bắc Ninh). Cơ sở này đã sản xuất bia hơi gắn nhãn hàng hóa giả mạo của bia hơi ID do Công ty Habeco-ID (Khu công nghiệp Phố Nối A, Hưng Yên) và bia hơi Hà Nội do Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (Habeco) sản xuất.

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Công an xã Hiệp Hòa và lực lượng quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh hàng hóa đối với hộ kinh doanh của ông T.

Cơ quan chức năng kiểm tra kho nhà ông T. Ảnh: Thanh Ngân.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở có dấu hiệu sản xuất, kinh doanh bia mang nhãn mác giả mạo. Tang vật bị thu giữ gồm: 41 keg bia thành phẩm đã đóng nắp, 50 keg bia chưa dập nắp, 105 vỏ keg, 1.050 nắp kim loại, 1.700 nắp nhựa màu đỏ, cùng nhiều dụng cụ in nhãn và thiết bị kẹp nắp.

Hiện vụ việc đã được chuyển giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

https://tienphong.vn/cong-an-dieu-tra-vu-san-xuat-bia-hoi-gia-mao-nhan-hieu-post1781067.tpo

Nguyễn Thắng/Tiền Phong

  • Bắc Ninh

    Bắc Ninh
    • Diện tích: 822,7 km²
    • Dân số: 1.2 triệu (2016)
    • Phân chia hành chính: 1 thành phố, 1 thị xã và 6 huyện
    • Vùng: Đồng bằng sông Hồng
    • Mã điện thoại: 222
    • Biển số xe: 99

