Nam ca sĩ lĩnh 13 năm tù vì lừa tiền 'chạy án'

Bị cáo Ngô Quang Tú (SN 1974, ở Phú Thọ) bị tuyên án 13 năm tù với cáo buộc "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Quá trình xét xử, Tú khai làm ca sĩ, được phong Nghệ sĩ ưu tú nên xin giảm nhẹ hình phạt.

Ngày 25/9, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Ngô Quang Tú (SN 1974, ở Phú Thọ) mức án án 13 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Tại tòa, bị cáo thừa nhận do kinh doanh khó khăn trong dịch Covid-19, nên chiếm đoạt 2,8 tỷ đồng của đương sự nhờ "chạy án" tại TAND Tối cao.

Xin giảm nhẹ vì là ca sĩ, nghệ sĩ ưu tú

Quá trình xét xử, Ngô Quang Tú xin tòa giảm nhẹ bởi bản thân là ca sĩ, được tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú lại từng tham gia quân ngũ.

Cùng tội, tòa tuyên bị cáo Lê Nhật Văn (SN 1971, ở Hải Phòng) mức án 7 năm 6 tháng tù và Nguyễn Thái Ngôn (SN 1971, ở TP.HCM) mức án 7 năm tù.

Hồ sơ vụ án xác định, bà Nguyễn Thị S. kiện con gái là Lê Thị Thu Th. Năm 2020, TAND TP.HCM tuyên chị Lê Thị Thu Th. thắng kiện, nên bà S. kháng cáo.

Năm 2021, TAND Cấp cao tại TP.HCM xử phúc thẩm, chấp nhận kháng cáo của bà S. nhưng chị Th. lại không đồng ý nên đề nghị giám đốc thẩm.

Tháng 12/2022, TAND Tối cao ra quyết định kháng nghị giám đốc thẩm theo yêu cầu của chị Th.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Biết việc này, chị Lê Thị Thu H. (con gái khác bà S) đến gặp, nhờ bị cáo Lê Nhật Văn tìm người lo giúp để TAND Tối cao rút lại quyết định kháng nghị giám đốc thẩm.

Bị cáo Văn sau đó tìm đến Nguyễn Thái Ngôn; còn Ngôn gọi điện cho Ngô Quang Tú và được Tú "đồng ý" nói chuyện điện thọa trực tiếp với chị H., yêu cầu mang tiền ra Hà Nội.

Ngày 30/12/2022, Tú nhờ ông Ngô Tiến Hùng, Thẩm phán TAND Tối cao tác động, rút lại quyết định kháng nghị giám đốc thẩm của gia đình chị H. và xin cho chị gặp trực tiếp.

Thẩm phán Hùng đồng ý, nói tối hôm sau sẽ tiếp khách tại một nhà hàng hải sản. Tối đó, Tú đưa chị H. tới nhà hàng, yêu cầu chuẩn bị 200 triệu đồng làm “quà ra mắt” nhưng bảo chị ngồi đợi, để mình vào gặp thẩm phán.

Khi gặp ông Hùng, Tú nói có chị H. muốn trình bày nên cả hai sang phòng bên cạnh gặp chị H. nói chuyện. Hôm đó, ông Hùng nói “nếu việc nhà em đúng, anh sẽ bảo vệ đến cùng” rồi ra về.

Quá trình điều tra thể hiện Tú chưa đưa 200 triệu cho ông Hùng, sau bữa hôm đó, Tú còn được chị H. đưa thêm 50 triệu "bồi dưỡng".

Yêu cầu chi tiền dù biết không được việc

Ngày 9/1/2023, ông Ngô Tiến Hùng nhắn tin cho Tú nội dung "vụ kia chịu rồi em à! Trả lời đơn rồi - không thể!". Nhận tin, bị cáo đến nhà riêng gặp vị thẩm phán, được thông báo không thể giúp chị H. được vì quyết định kháng nghị Giám đốc thẩm là đúng.

Tuy nhiên, bị cáo Tú sau đó vẫn gọi chị H., yêu cầu chuẩn bị khoảng 2- 3 tỷ đồng mang ra Hà Nội. Cầm khoản tiền này, Tú hứa "anh sẽ chịu trách nhiệm". Trong số tiền ấy, Tú chuyển cho bị cáo Văn 200 triệu, Ngôn 150 triệu đồng.

Ngày 15/1/2023, Tú hẹn chị H. gặp ông Ngô Tiến Hùng tại một nhà hàng, mục đích để chị H. yên tâm đã nhờ ông Hùng giúp đỡ. Tại đây, chị H. ở tầng 1 còn Tú và ông Hùng ngồi tầng 2. Kết thúc bữa ăn, bị cáo Tú quay lại tầng 1, mang 1 tỷ đồng đưa lại cho chị H. và nói "bác Hùng bảo gần Tết rồi chưa xử lý được, vợ chồng em vất vả quá nên bác gửi lại em 1 tỷ đồng . Chị H. nhận rồi chuyển 50 triệu cho bị cáo để thanh toán tiền ăn.

Tin tưởng được giúp đỡ, chị H. còn chuyển cho các bị cáo Văn và Ngôn 100 triệu đồng vì có công giới thiệu...

Một thời gian sau, do thấy không được việc nên chị H. yêu cầu bị cáo Tú trả tiền, đồng thời gọi điện trình bày sự việc với ông Ngô Tiến Hùng. Vị thẩm phán liền yêu cầu bị cáo Tú đến gặp. Khi đó, Tú chỉ nói có vay 1 tỷ đồng của chị H. và đã hoàn trả đồng thời khẳng định "anh không tin thì đưa điện thoại đây em sẽ ghi lại".

Ông Hùng sau đó trực tiếp gặp, nói với chị H. là việc này, nên tố cáo ra cơ quan công an đồng thời cho số luật sư để hướng dẫn.

Tháng 4/2024, chị H. bắt đầu tố giác Ngô Quang Tú, Lê Nhật Văn và Nguyễn Thái Ngôn. Việc này buộc Tú phải ra đầu thú, thừa nhận hành vi phạm tội. Điều tra xác định, chị H. bị nhóm Tú lừa đảo 2,8 tỷ đồng.

Thẩm phán Ngô Tiến Hùng không biết việc bị cáo Ngô Văn Tú nhận 2,8 tỷ đồng của chị H. nên cơ quan điều tra không xem xét trách nhiệm.