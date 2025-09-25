Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xử phạt tài xế xe khách đi vào làn khẩn cấp trên đường Vành đai 3

  • Thứ năm, 25/9/2025 20:03 (GMT+7)
  • 19 phút trước

Phát hiện tài xế lái xe khách đi vào làn khẩn cấp trên Vành đai 3 trên cao (Hà Nội), người dân đã thông báo tới Cục trưởng CSGT để xử lý vi phạm.

Trang fanpage Cục CSGT (Bộ Công an) và điện thoại của Cục trưởng Cục CSGT nhận được tin báo của người dân phản ánh xe khách đi vào làn dừng khẩn cấp trên đường Vành đai 3 trên cao, khu vực phường Định Công, Hà Nội.

Tài xế Trần Minh T. lái xe khách đi vào làn dừng khẩn cấp trên đường Vành đai 3 trên cao.

Đội CSGT đường bộ số 14, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội xác minh, làm rõ lái xe có hành vi vi phạm giao thông là Trần Minh T. (SN 1977, trú tại xã Chí Minh, TP Hải Phòng).

Tài xế T. tại cơ quan công an.

Lúc 10h20 ngày 23/9, tài xế T. lái xe khách biển số 50E-139.xx chạy vào làn dừng khẩn cấp trên đường Vành đai 3 trên cao.

Với các lỗi vi phạm trên, lái xe T. bị phạt tiền 5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Minh Tuệ/VTC News

