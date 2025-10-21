Có gì tại chuỗi đêm nhạc trên biển Cara Sunset Show?

Lần đầu tiên, một chuỗi đêm nhạc bên bờ biển được tổ chức định kỳ tại Bãi Dài, Khánh Hòa, đánh dấu bước chuyển mình mới mẻ trong trải nghiệm nghỉ dưỡng tại khu vực này.

Trong ánh hoàng hôn dịu nhẹ chiều 18/10, chương trình Cara Sunset Show chính thức khai màn tại bãi biển CaraBeach nằm trong quần thể CaraWorld, mang đến không gian âm nhạc đầy cảm xúc giữa thiên nhiên nguyên bản.

Không gian nghệ thuật gợi mở cảm xúc

Không có ánh đèn chớp nháy hay khán đài tầng tầng lớp lớp, Cara Sunset Show bắt đầu bằng tiếng nhạc vang lên từ sân khấu gỗ nhỏ sát mặt cát. Biển, gió và con người như hòa làm một.

Sự kiện mở màn dẫn dắt bởi Ruby Band, với những bản phối acoustic trẻ trung, mang đến bầu không khí vừa “chill chill” vừa rộn ràng. Khi mặt trời chạm đường chân trời, ca sĩ Nguyên Hà xuất hiện, mang đến cho khán giả 3 ca khúc quen thuộc Nhắm mắt thấy mùa hè, Sau này gặp nhau khi hoa nở và Mình yêu nhau yêu nhau bình yên thôi.

Chương trình Cara Sunset Show khai màn tại bãi biển CaraBeach trong quần thể CaraWorld.

Trong khung cảnh ấy, không ai nói về kỹ thuật âm thanh hay hiệu ứng sân khấu. Người nghe ngồi xuống cát hay ngả mình trên ghế lười, tay cầm cocktail, mắt hướng về bầu trời hoàng hôn. Mỗi người có cách thưởng thức riêng nhưng đều chung một cảm giác thả lỏng và lắng nghe. Cara Sunset Show xóa đi khoảng cách giữa nghệ sĩ và khán giả, để mỗi câu hát vang lên đều dễ dàng chạm tới trái tim người nghe.

Không gian âm nhạc ấm áp bên bờ biển Bãi Dài.

Không giống những đêm nhạc hoành tráng thường thấy, Cara Sunset Show chọn quy mô vừa phải, sân khấu đơn giản nhưng đầy dụng ý. Trong đó, thiên nhiên là phông nền tuyệt mỹ với bãi cát trắng, mặt biển Cam Ranh ba sắc độ xanh, gió thổi nhẹ và ánh chiều vàng dịu dàng. Trong không gian ấy, từng câu hát, tiếng đàn trở nên đậm chất cá nhân.

Khán giả tận hưởng phút giây thư giãn giữa màu trời hoàng hôn.

Khán giả không chỉ lắng nghe mà còn sống cùng chương trình. Có người ngân nga theo tiếng hát, có người rưng rưng khi nhớ lại một kỷ niệm cũ. Chị Trúc Thảo, du khách đến từ TP.HCM, chia sẻ: “Lâu lắm rồi tôi mới được nghe nhạc sống trong một khung cảnh gần gũi và đẹp như vậy. Tôi như được trở về thời thanh xuân, nhẹ nhõm và vô lo”.

Không chỉ dừng lại ở phần biểu diễn nghệ thuật, khu vực công viên biển còn tổ chức hoạt động dành riêng cho phụ nữ và gia đình nhân dịp 20/10, với chủ đề “Shine on the Carabeach”. Tại đây, các em nhỏ được hướng dẫn làm thiệp tặng mẹ, chị gái. Khu vực chụp ảnh lấy liền với khung hình thiết kế riêng cũng thu hút nhiều gia đình lưu giữ khoảnh khắc đáng nhớ trong kỳ nghỉ. Không khí vừa nhẹ nhàng vừa ấm áp khiến tổng thể sự kiện trở nên đầy cảm xúc.

Đại diện CaraWorld cho biết Cara Sunset Show sẽ được tổ chức định kỳ 2 tuần/lần, với sự góp mặt của các nghệ sĩ được tuyển chọn kỹ lưỡng, phù hợp với không gian biển chiều và tinh thần gần gũi, sâu lắng.

Mang đến kỳ nghỉ đa dạng trải nghiệm

Việc tổ chức Cara Sunset Show đánh dấu bước tiếp theo trong hành trình nâng tầm trải nghiệm tại CaraWorld - một đô thị đang được định vị trở thành điểm đến giàu bản sắc, nơi du khách có thể tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc trong ngày, từ bình minh đến hoàng hôn.

"Thông qua Cara Sunset Show, chúng tôi mong muốn xây dựng một chương trình nơi âm nhạc trở thành sợi dây kết nối cảm xúc để nghệ sĩ và khán giả gặp nhau bằng trái tim, không cần quá nhiều lời giới thiệu", đại diện chủ đầu tư KN Cam Ranh chia sẻ.

Một ngày tại CaraWorld có thể kết thúc theo nhiều cách. Có người chọn ngồi lại bên bãi cát cùng bạn bè, lắng nghe giai điệu từ Cara Sunset Show vang lên giữa tiếng sóng và làn gió mát. Có người thích tản bộ quanh công viên biển CaraBeach, ghé qua những điểm check-in độc đáo được bố trí giữa lòng công viên. Hay đơn giản hơn, du khách có thể khép lại ngày nghỉ bằng bữa tối đầm ấm tại nhà hàng Cơm Niêu hay nhà hàng hải sản trong khu Lagoon Complex, nơi phục vụ những món ăn địa phương tươi ngon.

CaraWorld - điểm đến giàu bản sắc, nơi du khách có thể tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc trong ngày, từ bình minh đến hoàng hôn.

Trong bối cảnh du lịch nghỉ dưỡng ngày càng đề cao chiều sâu tinh thần và bản sắc văn hóa, việc lựa chọn âm nhạc làm điểm nhấn trải nghiệm là một hướng đi khác biệt và đầy kết nối. Song song với việc tiếp tục hoàn thiện hệ thống tiện ích đa dạng, CaraWorld cũng đầu tư vào những concept chương trình độc đáo từ chuỗi đêm nhạc Cara Sunset Show cho đến các sự kiện văn hóa theo mùa. Tất cả nhằm tạo nên một điểm đến sống động, nơi cư dân và du khách luôn tìm thấy điều mới mẻ mỗi lần trở lại.