Có gì thú vị ở 'quái thú' chống đạn được Tổng thống Trump sử dụng?

Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ đã đặt hàng tổng cộng 11 chiếc The Beast 2.0. Mỗi lần Tổng thống Mỹ xuất hiện trước công chúng, sẽ có 2 chiếc The Beast tháp tùng. Trong đó, một chiếc chuyên chở Tổng thống và chiếc còn lại đóng vai trò ''chim mồi''. Từ thời ông Barrack Obama, tất cả chiếc The Beast của Tổng thống Mỹ đều đeo biển số 800-002. Ảnh: @ihansha.