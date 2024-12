Co giật mí mắt (Eye Twitching) là tình trạng mí mắt co thắt lặp đi lặp lại không kiểm soát. Co giật mí mắt có thể liên quan đến mắt nhưng cũng có thể liên quan đến dây thần kinh và các cơ trên khuôn mặt.

Đây là tình trạng không tự chủ của mắt, của các cơ mí mắt và các bộ phận ở xung quanh mắt. Hầu hết trường hợp co giật mí mắt là bình thường, mọi người đều đã trải qua. Nhưng nếu co giật mí mắt thường xuyên là bệnh chứ không phải "điềm báo". Co giật mí mắt có nguy hiểm? Co giật mí mắt tuy không gây đau đớn nhưng tình trạng này lại tạo cảm giác khó chịu. Co giật mí mắt (Eye Twitching) là tình trạng mí mắt co thắt lặp đi lặp lại không kiểm soát. Đa số mọi người đều cảm thấy hiện tượng co thắt này nhẹ nhàng. Nhưng ngược lại, nhiều người co giật mạnh đến mức phải nhắm mắt lại ngay lập tức. Nhiều người thường co giật mí mắt trong vài giây, thậm chí đến hai phút và không dự đoán trước được. Tình trạng này có thể biến mất nhưng lại xuất hiện trong nhiều ngày. Cảnh báo về sức khỏe nếu co giật mí mắt thường xuyên Co giật mí mắt là dấu hiệu của nhiều vấn đề khác nhau. Trong đó, nhiều trường hợp liên quan đến mắt nhưng cũng có thể liên quan đến dây thần kinh và các cơ trên khuôn mặt. Trong những trường hợp hiếm gặp, co giật mí mắt có thể là một dấu hiệu sớm của một rối loạn vận động mạn tính, đặc biệt là nếu co giật đi kèm với việc co giật các phần khác của mặt hoặc các chuyển động không kiểm soát được. Khi nhận thấy mí mắt của bạn bị giật lên một cách bất thường thì đừng chủ quan bỏ qua mà nên cẩn thận vì có thể bạn đã mắc phải một trong các vấn đề sức khỏe sau: Mắt bạn có khối u. Đặc biệt, nếu bị giật thường xuyên thì có thể là do các khối u đang dần hình thành, chèn lên dây thần kinh và dẫn đến hiện tượng co giật mắt.

Mắt đang có dị vật.

Uống nhiều cà phê quá mức, say cà phê.

Gặp căng thẳng, mệt mỏi quá mức.

Thiếu ngủ trầm trọng.

Viêm mí mắt, viêm kết mạc.

Mắt bị khô.

Thiếu hụt vitamin B12 là một trong những nguyên nhân gây co giật mí mắt. Magie giúp duy trì các chức năng cơ thể như huyết áp, phản ứng enzyme,… Thiếu hụt magie, cơ thể không được cung cấp đủ khoáng chất.

Do bị ảnh hưởng bởi tác dụng phụ của một số loại thuốc. Trong đó, phổ biến nhất chính là thuốc dùng để điều trị rối loạn tâm thần và động kinh. Co giật mí mắt lành tính thường gặp ở phụ nữ nhiều hơn nam giới. Tình trạng này thường sẽ diễn biến nặng hơn theo thời gian và thậm chí có thể gây nhìn mờ, tăng nhạy cảm với ánh sáng và co giật cơ mặt. Đa số các tình trạng co giật mí mắt sẽ biến mất mà không cần điều trị. Điều trị và hạn chế co giật mí mắt Đa số các tình trạng co giật mí mắt sẽ biến mất mà không cần điều trị. Nếu tình trạng này không tự biến mất, bạn có thể cố gắng loại trừ hoặc làm giảm các nguyên nhân gây co giật. Để làm giảm co giật mí mắt, bạn có thể thử những cách sau: Cố gắng duy trì thói quen ngủ đủ giấc.

Chườm ấm mắt, dùng khăn ấm có độ nóng vừa phải, đắp lên vùng mắt giúp mắt dễ chịu, thư giãn hơn.

Hạn chế uống quá nhiều cà phê.

Dùng một số thuốc nhỏ mắt không kê đơn để giúp niêm mạc luôn ẩm.

Bổ sung magie vào chế độ ăn uống, thực đơn hàng ngày qua những loại thực phẩm như bí đỏ, khoai tây, củ cải, rau củ quả,…

Đeo kính râm hoặc chống chói để bảo vệ cho mắt khỏi bụi bặm.

