Có kết luận vụ kẹo Kera nhưng Sở ATTP TP.HCM nói chưa thể công bố

Mặc dù đã có kết quả kiểm nghiệm kẹo rau củ Kera, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM cho biết chưa thể công bố kết luận.

Kẹo rau củ được Hằng Du Mục, Hoa hậu Thùy Tiên và Quang Linh Vlogs giới thiệu trong buổi bán hàng.

Tại cuộc họp báo cung cấp tình hình kinh tế - xã hội ở TP.HCM chiều 20/3, bà Nguyễn Thị Lam Phương, Trưởng phòng giám sát ngộ độc thực phẩm và thông tin truyền thông, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM đã có thông tin về kết quả kiểm nghiệm kẹo rau củ do Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt (CER Group) phân phối.

Theo bà Phương, theo chỉ đạo của Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế, cơ quan này đã thành lập đoàn kiểm tra đột xuất CER Group. Đoàn kiểm tra đã lấy mẫu kẹo Kera, gửi đến Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia. Sở đã nhận được kết quả kiểm nghiệm.

Bà Phương cho biết Sở An toàn thực phẩm TP.HCM vẫn đang xử lý để cáo cáo đến Cục, khi có kết luận sẽ thông tin đến báo chí sau. Tuy nhiên, vị đại diện này không đưa ra được thời gian sẽ công bố kết quả cụ thể.

Trước đó, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế, đã yêu cầu Viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia kiểm nghiệm thêm một số chất và chỉ tiêu an toàn của sản phẩm này.

Kết quả kiểm nghiệm các chỉ tiêu về hàm lượng đạm, đường, chất béo, năng lượng tổng cơ bản phù hợp với bản tự công bố của sản phẩm, các chỉ tiêu an toàn về vi sinh vật, nấm, kim loại nặng..., đều không phát hiện hoặc nằm trong giới hạn an toàn.

Tuy nhiên, Viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia cũng đã phát hiện sản phẩm có chứa Sorbitol - một chất tạo ngọt với hàm lượng 33,4 g/100 g - nhưng không có ghi trên nhãn sản phẩm theo quy định.

Kẹo rau củ Kera, do CER Group phân phối đã trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi được quảng bá với các phát ngôn như "một viên kẹo bằng một bó rau" hay "ăn 2-3 viên là đủ chất xơ mỗi ngày". Tuy nhiên, một tài khoản mạng xã hội công bố kết quả kiểm nghiệm được cho là của kẹo Kera, cho thấy mỗi viên chỉ chứa 0,017 g chất xơ, thấp hơn nhiều so với lượng cần thiết.

Điều này đã gây lên làn sóng tranh cãi, người tiêu dùng nghi ngờ những người quảng cáo cho kẹo Kera đã thổi phồng công dụng.