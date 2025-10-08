Cơ sở kinh doanh ôtô cũ chia sẻ cách nhận biết xe ngập nước

Khi nước tràn vào khoang lái, sẽ có một số dấu hiệu nhận biết. Tuy nhiên, không phải tất cả tình trạng nước xuất hiện trong khoang cabin đều do ngâm nước hoặc lội nước.

Ôtô chìm trong biển nước tại TP Hà Nội sau mưa lớn do bão. Ảnh: Việt Hà.

Miền Bắc nước ta đang ghi nhận nhiều nơi chịu ngập sâu, chủ yếu vì mưa to do ảnh hưởng bão số 11 (bão Matmo). Tại TP Hà Nội hay Thái Nguyên, tình trạng ôtô chết máy, ngâm mình dưới nước sâu diễn ra khá phổ biến.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, anh Đức Phúc - đại diện cơ sở Thiên Mộc Auto chuyên kinh doanh ôtô đã qua sử dụng tại Tây Hồ (TP Hà Nội) - cho biết ôtô bị ngập nước sẽ có một số dấu hiệu dễ nhận biết.

"Nếu ôtô bị ướt sàn phải giặt thảm sàn sẽ xuất hiện tình trạng xổ lông. Khi nước vào hệ thống điện buộc phải thay thế, người dùng cũng sẽ dễ nhận biết nhờ dấu vết còn sót lại sau khi thay thế sửa chữa. Trong trường hợp nước kèm bùn đất lọt vào các vị trí dưới sàn xe, vết bùn đất sẽ còn lưu lại. Tình trạng rỉ sét sàn xe cũng có thể xuất hiện nếu ôtô bị ngâm nước lâu", anh Đức Phúc chia sẻ.

Ngoài kiểm tra bằng mắt thường, kỹ thuật viên còn còn sử dụng camera nội soi để soi chi tiết sâu vào bên trong những đường ống khó vệ sinh để tìm kiếm liệu có hay không dấu vết của nước và bùn đất trôi vào.

Nước kèm bùn đất tràn vào sàn xe sẽ để lại dấu vết. Ảnh minh họa: Hưng Bùi.

Anh Đức Phúc cũng lưu ý sau các trận mưa lớn, nhiều ôtô bị nước lọt vào sàn nhưng không phải do bị ngâm nước hoặc lội nước.

"Nếu lâu ngày không vệ sinh, đường ống thoát nước trên cửa nóc và đường ống thoát nước điều hòa bị tắc có thể dẫn nước mưa lọt vào xe. Một số trường hợp ôtô gắn thêm camera phía sau cũng có khả năng bị hở, dẫn nước vào cốp xe. Kỹ thuật viên cần xem xét kỹ để tránh các kết luận chủ quan", anh Đức Phúc lưu ý.

Khi nước vào sàn mà không ảnh hưởng đến hệ thống điện, ôtô nhìn chung ít rủi ro cho khách hàng sử dụng về sau.

Tuy nhiên khi đã "ngâm" trong nước ngập sâu, hệ thống điện rất khó để xử lý triệt để dẫn đến khả năng chập chờn hệ thống điện và hoạt động không ổn định gây rung giật, báo lỗi, mất ổn định khi sử dụng sau này.

Anh Đức Phúc cũng cho biết để kiểm tra liệu ôtô đã bị thủy kích hay chưa, cần xem xét tính nguyên bản của động cơ thông qua hệ phớt và những con ốc.

Anh lưu ý khi ôtô đã bị thủy kích phải làm lại máy, chủ xe nên chọn các đơn vị uy tín, tránh trường hợp sửa chữa không đạt chuẩn sẽ phát sinh tiếng kêu bất thường hoặc xuất hiện tình trạng không ổn định trong quá trình sử dụng.

"Do những rủi ro không mong muốn cho người dùng thứ cấp, Thiên Mộc chưa tiếp cận phân khúc ôtô đã qua sử dụng nhưng có lỗi do ngập nước", anh Đức Phúc nhấn mạnh.