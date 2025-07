Có thể học học song song trường Công an và trường ngoài hay không?

Bộ Công an khẳng định thí sinh không được đăng ký học song song tại các trường trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân.

Sinh viên không thể học song song trường Công an và trường ngoài. Ảnh: NB.

Một sinh viên đang học tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam đặt câu hỏi về việc muốn thi thêm vào một trong các trường của lực lượng Công an nhân dân để tham gia học một lúc song song 2 trường. Liệu việc này có được phép hay không.

Giải đáp thắc mắc này, Bộ Công an cho biết quy định hiện hành không cho phép thí sinh đăng ký học cùng lúc hai chương trình đại học, bao gồm một chương trình tại cơ sở đào tạo ngoài lực lượng Công an nhân dân và một chương trình tại trường thuộc lực lượng Công an.

Bên cạnh đó, thí sinh cũng không được phép nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển cùng lúc vào nhiều ban tuyển sinh, nhiều trường hoặc nhiều ngành trong hệ thống các trường Công an.

Về điều kiện đăng ký dự tuyển vào các trường Công an nhân dân, Bộ Công an nêu rõ thí sinh cần đáp ứng các tiêu chuẩn về chính trị, đạo đức và sức khỏe.

Cụ thể, tiêu chuẩn chính trị là tuân thủ quy định tại Thông tư số 48/2023/TT-BCA ngày 10/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định tiêu chuẩn về chính trị của cán bộ chiến sĩ Công an nhân dân, Hướng dẫn số 19119/X01-P6 ngày 23/11/2023 của X01 và 19129/HD-TCCB ngày 23/11/2023 của X01.

Về tiêu chuẩn sức khỏe, thí sinh cần có đủ sức khỏe theo quy định tại Thông tư số 62/2023/TT-BCA ngày 14/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về tiêu chuẩn sức khỏe đặc thù và khám sức khỏe đối với lực lượng Công an nhân dân (trừ điều kiện sức khỏe viêm ruột thừa đã mổ, kết quả tốt và thoát vị bẹn đã phẫu thuật tốt, ổn định trên một năm).

Ngoài ra, để trúng tuyển vào các trường thuộc lực lượng Công an nhân dân, thí sinh bắt buộc phải tham gia Kỳ thi đánh giá VB2CA do Bộ Công an tổ chức vào tháng 6 hàng năm. Bài thi gồm hai phần:

Phần nghị luận : Viết bài về các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội.

: Viết bài về các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội. Phần chuyên ngành: Thí sinh chọn một trong bốn môn để dự thi gồm: Toán cao cấp, Kinh tế học vĩ mô, Triết học, hoặc Lý luận nhà nước và pháp luật, tùy theo ngành, nhóm ngành, hoặc trường đăng ký dự tuyển.