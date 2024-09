Con gái đại gia Minh Nhựa khéo khoe lưng trần

#4. Call Me Duy - 6/10: Call Me Duy tiếp tục khiến các tín đồ thời trang khó hiểu với phương pháp phối đồ layering (xếp lớp) lỗi. Cụ thể, anh diện áo cánh cao cổ đính nơ màu trắng phía trong, phối với set áo khoác dáng lửng và quần màu tím bên ngoài. Tuy nhiên, việc kết hợp trong dài - ngoài ngắn không đạt hiệu quả thẩm mỹ. Thậm chí, phương pháp phối đồ này còn dẫn đến tình trạng mất cân bằng tỷ lệ cơ thể, vô tình dìm chiều cao của người mặc. Dù chọn một đôi boots móng ngựa cao gót để kéo dài đôi chân, Call Me Duy vẫn không thể chinh phục outfit này. Ảnh: @vuduy2412.