Con gái ông Hoàng Nam Tiến tâm sự về cha

Hải Như, con gái ông Hoàng Nam Tiến, đau lòng trước sự ra đi đột ngột của cha. Cô vừa trở về từ Mỹ để cùng gia đình lo liệu hậu sự.

Ông Hoàng Nam Tiến đột ngột qua đời ở tuổi 57. Ảnh: Việt Linh.

Ngày 1/8, Hoàng Hải Như, con gái lớn của ông Hoàng Nam Tiến, khiến nhiều người xúc động với những chia sẻ về người cha vừa qua đời. Trong mắt con gái, ông Hoàng Nam Tiến không phải người hoàn hảo, cũng không phải lúc nào cũng là vị lãnh đạo hay "idol" mà mọi người nhìn thấy.

"Với tôi, ba chỉ đơn giản là người bạn thân mà tôi có từ khi sinh ra", cô bày tỏ.

Hải Như cũng kể cô không bị bố mẹ áp đặt kỳ vọng phải học giỏi, đạt thành tích cao. Bố chỉ cần cô vui vẻ, sống không thẹn với bản thân.

"Ba là người đầu tiên cho tôi biết thích đọc truyện tranh là không sai, đi học không được 10 điểm cũng không chết được... Nhưng có lẽ thứ quan trọng nhất tôi học từ ba là chỉ tôn trọng những người đáng được tôn trọng (Respect is earned, not given). Điều này xây dựng và ảnh hưởng lớn đến không chỉ tính cách mà cũng là cách sống trong nhiều năm qua của tôi", cô viết.

Hải Như hiện sinh sống và làm việc tại Mỹ. Vì vây, dù được xem là đứa con thân thiết với ông Hoàng Nam Tiến nhất, khi ông qua đời, cô lại là người ở xa nhất, là người biết tin và trở về cuối cùng.

"Cuộc sống có lúc lên lúc xuống. Không phải lúc nào ba cũng luôn ở đỉnh cao như người ngoài nhìn vào. Nhưng tôi không nghĩ ba hối hận vì cuối cùng ba sống không thẹn với bản thân là được", Hải Như tâm sự. Cô cũng cho biết sẽ đưa cha về an nghỉ tại quê nhà Nghệ An.

Ông Hoàng Nam Tiến đột ngột qua đời ngày 31/7, hưởng dương 57 tuổi. Ông là thành viên Hội đồng sáng lập Tập đoàn FPT, Phó chủ tịch Hội đồng trường Đại học FPT, nguyên Chủ tịch CTCP Viễn thông FPT, nguyên Chủ tịch Công ty TNHH Phần mềm FPT. Bên cạnh đó, ông còn là tác giả sách, dành nhiều tâm huyết với hành trình truyền bá tri thức, truyền cảm hứng cho cộng đồng.

Ông Tiến cũng là con trai út của Thiếu tướng Hoàng Đan (1928 - 2003) và vợ - đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị An Vinh (1933 - 2022).