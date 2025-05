Con rể dùng súng uy hiếp nhà vợ, cướp xe, vào rừng lẩn trốn

Công an xã Tân Châu (huyện Di Linh, Lâm Đồng) cho biết đã bắt được K' Lộc (SN 1999), đối tượng bị Công an tỉnh Bình Thuận truy nã về hành vi nhiều lần dùng súng bắn đe dọa nạn nhân và cướp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, tối 19/1/2025, do mâu thuẫn với gia đình nhà vợ, K’Lộc đã sử dụng súng bắn nhiều phát vào nhà ông S (xã Bình An, huyện Bắc Bình, Bình Thuận) rồi bỏ trốn. Ngày 27/2, đối tượng tiếp tục dùng súng bắn liên tiếp vào nhà cha vợ ở xã Phan Tiến, huyện Bắc Bình rồi cướp xe máy bỏ trốn.

Khi bị Công an tỉnh Bình Thuận truy bắt, đối tượng đã bỏ lại xe máy và 2 khẩu súng cùng 4 viên đạn rồi trốn vào rừng.

Đối tượng K'Lộc tại Cơ quan Công an.

Ngày 19/5, Công an xã Tân Châu, huyện Di Linh phát hiện một người có đặc điểm nhận dạng giống hệt K’Lộc đang lẩn trốn trong một căn chòi canh cà phê ở rừng sâu.

Rạng sáng 20/5, Công an xã Tân Châu đã huy động lực lượng vây bắt đối tượng. Sau hơn 3 giờ băng rừng, mật phục chờ đợi, 3 mũi đột kích của Công an đã bất ngờ ập vào căn chòi. K’Lộc toan chạy hòng thoát thân nhưng đã bị lực lượng chức năng kịp thời khống chế, bắt giữ.

Công an xã Tân Châu đã bàn giao đối tượng cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng để bàn giao cho Công an tỉnh Bình Thuận điều tra, xử lý.