Con rể thuê 12 chuyến xe tải dọn 'núi rác' người mẹ 70 tuổi tích trữ

Ngày 5/10, những hộ dân tại chung cư ở Trương Gia Khẩu (tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc) ngỡ ngàng khi hàng tấn rác được vứt qua cửa sổ, chất cao như núi trước khi được xe tải chở đi.

Theo tờ Dafeng News, số rác chất kín trong căn hộ 40 m2 của cụ bà 70 tuổi đã khiến hàng xóm xung quanh mệt mỏi vì mùi hôi thối bốc lên suốt thời gian dài. Ngay trước dịp nghỉ lễ, con rể và con gái của bà - những người sống ở khu vực khác - đã quyết định thuê đội dọn dẹp đến "giải quyết".

Lượng rác khổng lồ, bao gồm quần áo cũ, chai lọ và vô số vật dụng bỏ đi, đã được vứt ra ngoài qua cửa sổ, gần như lấp kín một mặt của căn hộ ở tầng 1. Việc dọn dẹp diễn ra trong khoảng 2 ngày, với 12 chuyến xe tải liên tục đến chở rác đi đổ.

"Bà cụ đã tự xây dựng thế giới riêng của mình bằng những món đồ vô dụng này, nhưng cũng tự giam cầm cuộc sống của mình. Tôi hy vọng sau khi dọn dẹp xong, cụ có thể trở lại cuộc sống bình thường", một cư dân đăng video ghi lại cảnh dọn rác và chia sẻ lên mạng.

Cụ bà ở Trung Quốc tích trữ núi rác trong căn hộ.

Trong một số video lan truyền khác, dân mạng nhìn thấy cụ bà đứng bên đống rác tích trữ của mình vào buổi tối, cúi xuống nhặt từng món lên ngắm nghía rồi đặt xuống, dường như không nỡ vứt đi.

Phóng viên Dafeng News đã liên hệ chính quyền địa phương và được thông tin rằng cụ bà bị chứng "nghiện tích trữ" chứ không phải có hoàn cảnh khó khăn. Lãnh đạo cũng đã nắm được tình hình trước khi việc dọn rác diễn ra và đến tận nơi kiểm tra an toàn phòng cháy - chữa cháy trước kỳ nghỉ lễ.

Một viên chức địa phương cho biết: "Cụ bà 70 tuổi liên tục nhặt rác về nhà, khiến căn hộ ô nhiễm và đầy gián. Người chồng sống cùng bà không thể can ngăn, con gái và con rể cũng phải chịu đựng điều này suốt nhiều năm".

Cán bộ cũng nhiều lần xuống kiểm tra và yêu cầu dọn dẹp các vật dễ gây cháy nổ, ngán ngẩm khi chứng kiến căn nhà ngập rác, tràn ra cả hành lang, "đến người cũng không bước nổi chân vào nhà".

Có người tiết lộ cụ bà nghiện tích trữ rác từ sau khi con trai qua đời vì bệnh.

Khi hàng xóm xung quanh kêu ca quá nhiều, các con của bà cụ không thể thuyết phục mẹ vứt rác đi nên đành nhờ đến chính quyền. Cán bộ phải năn nỉ rất lâu, bà mới đồng ý. Con rể đã đứng ra thuê xe và đội dọn dẹp, tốn số tiền không nhỏ.

Vì lượng rác quá lớn, công nhân vệ sinh không thể chạy lên chạy xuống 3 tầng lầu nên quyết định vứt qua cửa sổ xuống đường. Từ sáng mùng 5 đến khuya mùng 6, với hai xe tải chạy luân phiên mới dọn xong hiện trường.

"Bà cụ đã rất buồn khi thứ bà coi là kho báu bị dọn đi, bà thực sự không muốn vứt bỏ chúng", người phụ trách dọn dẹp nói, mô tả quá trình như "một cuộc chiến giằng co". Khi mọi người vứt ra ngoài, cụ bà lại muốn nhặt mang về, ai nấy hối thúc nhau dọn thật nhanh vì sợ bà sẽ nhặt lại.

Sau khi tìm hiểu, cán bộ xã hội xác nhận cụ bà có điều kiện kinh tế tốt với mức lương hưu khoảng 5.000 nhân dân tệ (hơn 700 USD ), đồng thời làm việc khác bên ngoài để kiếm sống. Vợ chồng cũng có 2 căn nhà khác.

Một cư dân mạng chia sẻ video đã tiết lộ rằng: "Cụ bà bắt đầu tích trữ đồ đạc từ sau khi con trai qua đời. Chắc hẳn bà muốn lấp đầy chỗ trống trong tim mình".

Phóng viên sau đó xác nhận rằng vợ chồng bà từng có một con trai, là quản lý nhà hàng, và qua đời vì bạo bệnh. Khi thông tin này được tiết lộ, nhiều dân mạng bày tỏ sự đồng cảm với cụ bà, hy vọng con gái và con rể sẽ gần gũi hơn với cha mẹ già.