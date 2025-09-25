Cơn sốt kẻ ô càn quét mùa thu 2025

Fashion influencer Tamu McPherson và biên đạo múa nổi tiếng người Mỹ Sean Bankhead cũng diện các thiết kế caro trong những sự kiện gần đây. Theo Jazz, một KOL thời trang tại New York, nhận định: “Họa tiết kẻ caro đang âm thầm trở thành một trong những xu hướng lớn nhất của mùa thu 2025”. Không khó để thấy, những tên tuổi lớn như Acne Studios hay Diane von Furstenberg cũng đang đưa họa tiết này trở lại với những thiết kế mới nhất hiện tại. Ảnh: SplashNews; itsseanbankhead/TikTok.