Cơn sốt kẻ ô càn quét mùa thu 2025

Họa tiết kẻ caro nhiều màu sắc, gắn liền với biểu tượng thời trang Alicia Silverstone trong vai Cher Horowitz của bộ phim kinh điển Clueless (1995), đang có màn tái xuất ngoạn mục. Từ sàn diễn danh giá đến khắp đường phố New York trong Tuần lễ Thời trang vừa khép lại ngày 16/9, họa tiết này đang trở thành tâm điểm của mùa mốt mới, theo New York Post. Ảnh: Allstar/Paramount Pictures.
Từ mặc áo ngực ngoài sơ mi đến quần jeans ống rộng thùng thình và vải kẻ caro, có thể thấy những chất liệu “ngày xưa” đang thịnh hành trở lại. Nhờ diễn viên Silverstone và các bạn diễn từ Clueless, như Stacey Dash (vai Dionne Davenport) và nữ diễn viên quá cố Brittany Murphy (vai Tai Frasier), họa tiết vốn bị xem là “quê mùa” lúc đó bỗng chốc trở thành biểu tượng sang trọng, với bộ đồ vàng kinh điển của Cher Horowitz. Ảnh: Paramount/Everett Collection.
Ba thập kỷ sau, phong cách này lại tỏa sáng tại New York Fashion Week 2025, vừa thanh lịch, vừa sành điệu, phóng khoáng. Cùng với "mốt" sử dụng lông vũ và chiếc túi tua rua Capri Sun trị giá 200 USD của Christian Siriano, váy áo kẻ caro nổi lên như điểm nhấn bất ngờ và được ưa chuộng nhất sự kiện. Ảnh: Fashionista.
Fashion influencer Tamu McPherson và biên đạo múa nổi tiếng người Mỹ Sean Bankhead cũng diện các thiết kế caro trong những sự kiện gần đây. Theo Jazz, một KOL thời trang tại New York, nhận định: “Họa tiết kẻ caro đang âm thầm trở thành một trong những xu hướng lớn nhất của mùa thu 2025”. Không khó để thấy, những tên tuổi lớn như Acne Studios hay Diane von Furstenberg cũng đang đưa họa tiết này trở lại với những thiết kế mới nhất hiện tại. Ảnh: SplashNews; itsseanbankhead/TikTok.
Tiếp đó, tại London Fashion Week 2025, hai nhiếp ảnh gia của Vogue, Valentina Valdinoci và Vincenzo Grillo cũng bắt được khoảnh khắc 2 fashionista diện thiết kế váy kẻ ô cách điệu phối cùng boot cao cổ, áo khoác da lửng, áo crop top và kiểu túi baguette biến tấu đầy cá tính. Ảnh: BRITISH VOGUE.
Ở một diễn biến khác, diễn viên Priyanka Chopra gây chú ý trong bộ đồ caro tại sự kiện khai trương cửa hàng flagship Dior trên phố East 57 ngày 10/9. Ngay cả Taylor Swift, dù không góp mặt ở New York Fashion Week 2025, cũng diện thiết kế caro lấy cảm hứng từ Cher Horowitz của Simkhai để mừng sinh nhật lần thứ 30 của siêu sao NFL Patrick Mahomes. Ảnh: BlayzenPhotos/BACKGRID; Kane Brown/IG.
Jisoo và Jennie (BlackPink) cũng chăm diện mốt kẻ caro trong những sự kiện gần đây. Jisoo diện áo khoác vest họa tiết caro sặc sỡ trong bộ ảnh mới nhất của thương hiệu thời trang Tommy Hilfiger. Jennie khoe dáng với bộ jumsuit caro kết hợp cùng áo khoác trong loạt ảnh hậu trường ngày 21/8 được đăng trên trang cá nhân. Ảnh: @sooyaaa__,jennierubyjane/IG.
