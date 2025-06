Con trai đánh mẹ, đâm tổ phó bảo vệ an ninh trật tự cơ sở bị thương

Nhận tin con trai bạo hành mẹ, Công an thị trấn Năm Căn tới làm việc, bất ngờ người con lấy dao đâm tổ công tác, làm trọng thương 1 thành viên Tổ bảo vệ An ninh trật tự ở cơ sở.

Sáng 20/6, Công an thị trấn Năm Căn (huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Cà Mau bắt giữ đối tượng Bùi Minh Lợi (SN 1995, ngụ thị trấn Năm Căn), khi đối tượng làm bị thương một thành viên tổ công tác và cố thủ trong nhà.

Công an khống chế, bắt giữ đối tượng Bùi Minh Lợi. Ảnh: CACM.

Trước đó, sáng cùng ngày, Công an thị trấn Năm Căn nhận được tin báo của bà H. việc bị con ruột của mình là Bùi Minh Lợi đánh gây thương tích.

Công an thị trấn Năm Căn phân công một tổ công tác tới nhà bà H. để xác minh, xử lý. Tổ gồm cán bộ Công an thị trấn và lực lượng An ninh trật tự ở cơ sở.

Sau đó tổ công tác tới nhà mời Bùi Minh Lợi về trụ sở làm việc, nhưng Lợi không hợp tác còn lấy dao tấn công tổ công tác. Cú đâm bất ngờ làm anh T.A.Đ. - Tổ phó Tổ bảo vệ An ninh trật tự khóm Tắc Năm Căn (thị trấn Năm Căn) bị thương vùng ngực trái. Sau đó, Lợi vào nhà khoá cửa cố thủ.

Đến khoảng 9h cùng ngày, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an đã khống chế, bắt giữ đối tượng Bùi Minh Lợi.

Hiện, anh Đ. đã qua cơn nguy kịch, tiếp tục điều trị vết thương tại bệnh viện.