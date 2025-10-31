Concept xe máy điện 'kỳ quái' của Honda lần đầu ra mắt

|
Tại triển lãm Japan Mobility Show 2025, Honda lần đầu trưng bày concept xe máy điện EV Outlier. Đây là mẫu xe được Honda phát triển dựa trên 2 bản concept trước đó, gồm EV FUN Concept và EV Urban Concept.
|
EV Outlier Concept sở hữu tỷ lệ khá "kỳ quái", với chiều cao tổng thể thấp và trục cơ sở kéo dài. Yuya Tsutsumi - trưởng nhóm phát triển dự án - cho biết đã phải thay đổi những quy chuẩn thiết kế lâu đời của Honda trong quá trình phác thảo EV Outlier.
|
Yuya Tsutsumi cho biết đã phải liên tục kiểm tra sự cân bằng giữa chiều dài cơ sở và chiều cao xe, khám phá những tỷ lệ mới để giúp EV Outlier vượt qua "lý thuyết" về tỷ lệ đẹp mắt đã được Honda củng cố qua nhiều năm làm việc với xe máy xăng.
|
Honda trang bị cho EV Outlier motor điện trên cả bánh trước và bánh sau. Các lốp xe trơn, ít rãnh và không gai cũng là điểm nhấn trong thiết kế của mẫu xe máy điện.
|
Một trong những điểm nhấn của Honda EV Outlier nằm ở ghế ngồi bucket seat kiểu xe đua. Yuya Tsutsumi cho biết chi tiết này không chỉ giúp hấp thụ lực tăng tốc mạnh mẽ từ hệ truyền động điện mà còn tạo ra cảm giác điều khiển mới, khi người lái sử dụng hông làm trục và xoay chuyển thân mình qua các góc cua.
|
Honda tin rằng cảm giác lái thay đổi rất nhiều dựa theo độ cao yên xe. EV Outlier vì vậy được hạ thấp điểm hông của yên, đồng thời tầm mắt người lái cũng được tối ưu trong quá trình thiết kế.
|
Honda không muốn hạ thấp toàn bộ khung xe, do đó đã chủ động gia tăng thể tích phần đầu xe, tạo ra cảm giác "bệ vệ" phía trước nhằm nổi bật vị trí yên thấp. Theo trưởng nhóm Yuya Tsutsumi, tư thế ngồi trên Honda EV Outlier chỉ có thể đạt được nhờ tận dụng sự linh hoạt trong cấu tạo đặc thù của xe máy điện.
|
Honda gọi EV Outlier Concept là mẫu xe cung cấp tầm nhìn mới cho xe máy của hãng sau năm 2030.
|
EV Outlier Concept cùng với EV Urban Concept là hai trong số nhiều mẫu xe máy được Honda trưng bày tại triển lãm Japan Mobility Show 2025. Honda dự kiến sở hữu khoảng 30 sản phẩm xe máy điện trong danh mục cho đến năm 2030. Hãng xe Nhật Bản đặt mục tiêu doanh số 4 triệu xe máy điện trên toàn cầu vào năm 2030, đồng thời xác nhận sẽ đầu tư số tiền 500 tỷ yen (khoảng 3,2 triệu USD) cho mảng này cho đến cuối thập niên.
