Concept xe máy điện 'kỳ quái' của Honda lần đầu ra mắt

Yuya Tsutsumi cho biết đã phải liên tục kiểm tra sự cân bằng giữa chiều dài cơ sở và chiều cao xe, khám phá những tỷ lệ mới để giúp EV Outlier vượt qua "lý thuyết" về tỷ lệ đẹp mắt đã được Honda củng cố qua nhiều năm làm việc với xe máy xăng.