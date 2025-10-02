Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Pháp luật

Công an Cà Mau yêu cầu rà soát các dự án cây xanh trên địa bàn

  • Thứ năm, 2/10/2025 10:36 (GMT+7)
  • 15 phút trước

Công an tỉnh Cà Mau đề nghị các sở, ban quản lý dự án của tỉnh cung cấp tài liệu về tình hình triển khai các dự án bất động sản, công trình công cộng, chỉnh trang đô thị, giao thông... có sử dụng cây xanh trên địa bàn từ năm 2021 tới nay.

Ngày 2/10, Công an tỉnh Cà Mau cho biết có văn bản gửi 3 sở và 6 Ban quản lý dự án của tỉnh yêu cầu phối hợp rà soát, cung cấp thông tin các dự án có sử dụng cây xanh trên địa bàn từ 2021 tới nay.

Việc rà soát trên của Công an tỉnh Cà Mau thực hiện theo văn bản ngày 19/9/2025 của Cục Cảnh sát kinh tế (Bộ công an) về việc nắm tình hình thực hiện Đề án trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025, theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Để có đầy đủ thông tin, tài liệu báo cáo về Cục Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Cà Mau đề nghị các Sở Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường và 6 Ban quản lý dự án cung cấp về tình hình triển khai các dự án bất động sản, dự án công trình công cộng, dự án chỉnh trang đô thị, dự án giao thông... có sử dụng cây xanh từ năm 2021 tới nay.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh Cà Mau cũng yêu cầu các đơn vị thống kê, lập danh sách và nêu những bất cập trong quá trình triển khai thực hiện các dự án có sử dụng cây xanh. Kết quả gửi về Công an tỉnh trước ngày 5/10.

Văn Đức/Công an Nhân dân

