Công an Nghệ An triệu tập người tung tin 'vỡ đập thủy điện Bản Vẽ'

Công an Nghệ An triệt tập Lô Thanh S., người tung tin đồn thất thiệt "vỡ đập thủy điện Bản Vẽ" khiến hàng trăm người dân tháo chạy lên núi.

Theo Trang Thông tin điện tử Công an Nghệ An, chiều 27/7, trên mạng xã hội xuất hiện một số thông tin cho rằng thủy điện Bản Vẽ (tỉnh Nghệ An) bị vỡ khiến hàng trăm hộ dân sinh sống ở các xã hạ du Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ hoảng loạn, bỏ chạy lên núi để phòng tránh lũ dâng.

Qua xác minh, thông tin trên hoàn toàn là tin đồn thất thiệt. Trước tình hình trên, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An chỉ đạo các lực lượng khẩn trương xác minh làm rõ, xử lý nghiêm các trường hợp tung tin đồn thất thiệt ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Nhận được chỉ đạo, Phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an tỉnh Nghệ An khẩn trương rà soát các tài khoản đăng thông tin sai sự thật.

Cán bộ Phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an Nghệ An làm việc với Lô Thanh S. Ảnh: Trang TTĐT Công an Nghệ An.

Bước đầu, phát hiện lúc 17h30, ngày 27/7, tài khoản “Lô Thanh S" phát trực tiếp trên mạng xã hội đoạn video với nội dung: "Nghe tin vỡ đập thủy điện bản vẽ dân chạy toán loạn Mong bình an".

Tổ công tác Phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an tỉnh Nghệ An phối hợp Công an xã Tương Dương xác minh, triệu tập chủ tài khoản Facebook lên làm việc. Qua xác minh, chủ tài khoản Facebook là Lô Thanh S. (sinh năm 1998, trú tỉnh Nghệ An).

Tại cơ quan Công an, Lô Thanh S. khai khoảng thời gian trên đang ở nhà bà con ở khối Hòa Nam (xã Tương Dương). S. phát hiện người dân hô hào đập thủy điện bị vỡ, mặc dù chưa kiểm chứng thông tin nhưng cầm điện thoại phát trực tiếp nhằm thông tin cho mọi người biết. Sau khi biết thông tin sai sự thật S. chủ động gỡ bỏ bài viết trên trang cá nhân.

Trước tin đồn thất thiệt khiến người dân hoang mang, trên trang Facebook cá nhân, ông Tạ Hữu Hùng, Giám đốc Công ty Thủy điện Bản Vẽ (tỉnh Nghệ An), chia sẻ hình ảnh hiện tại của thủy điện Bản Vẽ lúc 17h21 cùng ngày, đồng thời khẳng định: "Hiện đập đang vận hành an toàn".

Giám đốc Công ty Thủy điện Bản Vẽ đề nghị người dân không chia sẻ, phát tán các thông tin chưa được kiểm chứng, tránh gây hoang mang, ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương.