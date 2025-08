Công an thông tin tiến độ điều tra vụ tai nạn khiến nữ sinh tử vong

Liên quan vụ tai nạn khiến nữ sinh lớp 9 tử vong, tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung (SN 1992, ngụ tỉnh Vĩnh Long) bị khởi tố để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Ngày 5/8, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết Cơ quan CSĐT đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Nguyễn Văn Bảo Trung (SN 1992, ngụ tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Nguyễn Văn Bảo Trung là tài xế liên quan đến vụ tai nạn khiến nữ sinh lớp 9 ngụ xã Trà Côn tử vong. Do điều kiện sức khỏe của bị can đang điều trị bệnh, các quyết định tố tụng được cơ quan điều tra tống đạt tại nhà, vợ bị can ký nhận.

Hiện trường vụ tai nạn khiến nữ sinh lớp 9 tử vong.

Cơ quan điều tra đã trực tiếp làm việc với gia đình, xác định Nguyễn Văn Bảo Trung chưa tỉnh táo, chưa thể nói chuyện và chưa đủ sức khỏe làm việc.

Chiều cùng ngày, Cơ quan CSĐT đã tiến hành mời làm việc với gia đình bị hại liên quan đến trách nhiệm dân sự và các yêu cầu khác.

Như Báo CAND đã thông tin, liên quan đến vụ tai nạn xảy ra tại xã Vĩnh Xuân (huyện Trà Ôn, nay là xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long) vào ngày 4/9/2024, khiến Nguyễn Ngọc Bảo Trân (SN 2010, nữ sinh lớp 9) tử vong. Qua điều tra xác định, Nguyễn Văn Bảo Trung là tài xế điều khiển ôtô tải biển kiểm số: 84C-102.77 đã vượt ôtô bán tải biển số: 61C.567.14 đang di chuyển dừng vào lề nên đã lấn sang lề trái là nguyên nhân chính gây tai nạn khiến nữ sinh tử vong.

Ngày 7/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" quy định tại khoản 1, Điều 260 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo diễn biến vụ việc, vào sáng 28/4 tại xã Vĩnh Xuân, Nguyễn Vĩnh Phúc (SN 1983, ngụ xã Trà Côn) đã dùng súng tự chế bắn Nguyễn Văn Bảo Trung là tài xế liên quan vụ tai nạn nói trên. Qua xác minh ban đầu, nguyên nhân do mâu thuẫn trong xử lý vụ tai nạn làm nữ sinh lớp 9 (con của Phúc) tử vong.

Gây án xong, Nguyễn Vĩnh Phúc đã tự bắn vào vùng đầu. Cả hai được đưa đi cấp cứu nhưng đến tối cùng ngày, Nguyễn Vĩnh Phúc đã tử vong. Còn Nguyễn Văn Bảo Trung sau thời gian điều trị đã qua cơn nguy kịch và được cho xuất viện về nhà.