Công an thực nghiệm hiện trường vụ người phụ nữ ôm con livestream khóc

Hỗ trợ giúp bạn chạy trốn sau khi gây án giết người

Liên quan đến vụ án giết người do mâu thuẫn trong bữa nhậu xảy ra tại xã Phúc Khoa (Tân Uyên, Lai Châu), Cơ quan CSĐT Công an Lai Châu khởi tố bị can đối với một đối tượng về tội "Che giấu tội phạm".