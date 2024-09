Khi khám phá 2.430 vụ trong giai đoạn 9 tháng đầu năm nay, Công an TP.HCM phát hiện và thu giữ gần 1 tấn ma túy.

Hôm nay (28/9), Công an TP.HCM thông tin về kết quả điều tra, khám phá các vụ án liên quan đến ma túy trong giai đoạn 9 tháng đầu năm.

Theo đó, từ đầu năm đến nay, lực lượng công an thành phố đã phát hiện, khám phá 2.430 vụ, bắt giữ 6.137 đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật về ma túy. Con số này tăng 754 vụ, tương đương 44,99%, so với cùng kỳ năm trước.

Qua đó, cơ quan công an đã thu giữ lượng tang vật là hơn 980kg ma túy các loại cùng nhiều súng, đạn và các công cụ, phương tiện có liên quan.

Cơ quan CSĐT 2 cấp thuộc Công an TP.HCM đã khởi tố 2.076 vụ án với 4.023 bị can.

Một số vụ án điển hình như giữa tháng 7, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp cùng Công an huyện Củ Chi, Cục CSĐT tội phạm về ma túy (Bộ Công an)... triệt phá, bắt giữ toàn bộ đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy từ Campuchia về TP.HCM. Cơ quan chức năng khởi tố 6 bị can, thu giữ 15,5 kg ma túy tổng hợp các loại và một khẩu súng quân dụng.

Tang vật ma túy mà Công an quận 6 phối hợp cùng các đơn vị đã khám phá, thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp.

Hay như từ vụ việc sử dụng súng gây rối trật tự xảy ra tại quận 6 vào ngày 30/8 vừa qua, chỉ 5 ngày sau khi tiếp nhận thông tin, công an địa phương đã mở rộng điều tra, triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy và khởi tố 11 bị can về các tội "Gây rối trật tự công cộng", "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng", "Mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy".

Công an đã thu giữ 6 bánh heroin, hơn 15 kg ma túy tổng hợp các loại và 11 khẩu súng quân dụng.

Tang vật súng đạn bị thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp.

Mới đây, đầu tháng 9, Công an quận Tân Phú cùng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (Công an TP.HCM) và Cục CSĐT tội phạm về ma túy (Bộ Công an) và các đơn vị, địa phương liên quan đã bắt giữ nhóm đối tượng vận chuyển, tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Ở vụ án này, lực lượng chức năng thu giữ hơn 19 kg ma túy tổng hợp các loại, 40 gói ma túy loại "nước vui".

Ma túy dạng bánh mà Công an quận Tân Phú phối hợp cùng các đơn vị điều tra, thu giữ được. Ảnh: Công an cung cấp.

Giữa tháng 9, Công an quận 8 phối hợp cùng các đơn vị đã khám phá chuyên án, triệt phá thành công đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy từ Campuchia về TP.HCM và nhiều địa phương khác để tiêu thụ. Lượng tang vật thu giữ lên đến 20 kg methamphetamine, 10 kg ketamine, 42 bánh heroin. Có 14 đối tượng đã bị bắt giữ.

Hiện Công an TP.HCM đang cùng lúc mở rộng điều tra nhiều đường dây ma túy quy mô, truy bắt các đối tượng liên quan để xử lý.