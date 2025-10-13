Công an TP.HCM triệu tập ca sĩ Lương Bằng Quang sau khi bắt Ngân 98

Công an TP.HCM đã triệu tập ca sĩ Lương Bằng Quang và nhiều người khác sau khi bắt Ngân 98 để làm rõ nhiều tình tiết quan trọng.

Theo Báo Người lao động, ngày 13/10, Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố, ra lệnh bắt để tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (SN 1998, quê Bình Định, biệt danh Ngân 98) về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Cùng ngày, theo Báo Pháp luật TP.HCM, Công an làm việc với chồng của Ngân là ca sĩ, nhạc sĩ Lương Bằng Quang (43 tuổi). Đến khoảng 16h cùng ngày, ông Lương Bằng Quang vẫn có mặt tại trụ sở cơ quan điều tra để phục vụ quá trình xác minh. Ngoài ra, Công an triệu tập nhiều người liên quan nhằm sàng lọc, làm rõ vai trò của họ.

Ngân 98 tại cơ quan điều tra chiều 13/10. Ảnh: N.TÂN.

Ngân 98 là người điều hành Công ty TNHH TM-DV ZuBu và Hộ kinh doanh ZuBu shop. Theo kết quả điều tra ban đầu, Võ Thị Ngọc Ngân thành lập và điều hành Công ty ZuBu (bà T.T.T, mẹ ruột Ngân, đứng tên giám đốc) và Hộ kinh doanh ZuBu shop (do M.T.V đứng tên).

Lúc bị bắt, Ngân không hợp tác với cơ quan điều tra, không thành khẩn, khai nhận quanh co, đổ lỗi cho các cá nhân khác nhằm trốn tránh trách nhiệm. Ngay cả khi được triệu tập làm việc, Ngân không hợp tác, la hét, gây cản trở quá trình thực thi nhiệm vụ.

Võ Thị Ngọc Ngân khai bản thân không rành thủ tục pháp lý, tin tưởng đơn vị sản xuất "vì họ nói có mối quan hệ, lo được giấy công bố, kiểm định chất lượng". Ngân đã chuyển khoảng 13 triệu đồng cho họ để làm hồ sơ.

Ngân cho rằng không biết sản phẩm trên sai phạm pháp luật, mà tin tưởng vào "các giấy tờ, kiểm nghiệm được công bố" do đơn vị sản xuất đưa. Hàng hóa được vận chuyển từ Hà Nội vào cho công ty, còn Ngân thì "vì tin nên bán".

Lời khai của Ngân thể hiện: "Bản công bố đó nhà máy gửi thẳng cho mẹ tôi. Tôi nhờ mẹ ký, rồi mẹ gửi lại cho họ".

Ngoài ra, Ngân 98 còn khai nhận mình trực tiếp điều hành Công ty ZuBu, còn ZuBu Shop do chồng cô phụ trách thông qua M.T. V (người được nhờ đứng tên hộ kinh doanh).

Theo Ngân, các sản phẩm bán ra từ ZuBu Shop do MTV trưng bày, sắp xếp; việc giao hàng cho khách, nhận tiền chuyển khoản cô không nắm rõ hết.

"Số hàng hóa bán ra từ ZuBu Shop do V. đảm trách, còn tiền khách hàng chuyển qua nhiều tài khoản khác nhau, trong đó có tài khoản người thân của tôi, nhưng tôi không rõ", Ngân khai và cho biết chồng mình rõ hơn.