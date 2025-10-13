Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Pháp luật

Công an vào cuộc vụ bé trai 10 tuổi bị đưa vào phòng riêng ‘làm việc’

  • Thứ hai, 13/10/2025 18:56 (GMT+7)
  • 18 giờ trước

Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng đang xác minh phản ánh việc nhân viên siêu thị GO! Đà Lạt tự ý 'làm việc' với bé trai 10 tuổi mà không có người giám hộ.

Chiều 13/10, trao đổi với Tiền Phong, lãnh đạo UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, Công an phường đang xác minh phản ánh về việc nhân viên siêu thị GO! Đà Lạt tự ý làm việc với bé trai 10 tuổi khi không có người giám hộ, do nghi ngờ em lấy cắp một thanh sô cô la.

Siêu thị GO! Đà Lạt - nơi xảy ra sự việc.

Trước đó, theo phản ánh của chị V.N.X.T. (người nhà bé trai), ngày 11/10, con trai chị đi mua sắm cùng anh họ tại siêu thị GO! Đà Lạt tại Quảng trường Lâm Viên (phường Xuân Hương - Đà Lạt).

Tại đây, một số nhân viên an ninh nghi ngờ bé lấy cắp sô cô la nên đã đưa em vào phòng riêng, cách ly khỏi khu vực mua sắm mà không thông báo cho gia đình. Sau khi trích xuất hình ảnh từ hệ thống camera, siêu thị xác định bé trai không lấy cắp và cho ra về.

Trên mạng xã hội, chị T. bày tỏ bức xúc vì “không một lời xin lỗi, một đứa trẻ bị đối xử như tội phạm chỉ vì nghi ngờ”. Bài viết nhanh chóng thu hút nhiều ý kiến chỉ trích cách xử lý thiếu chuyên nghiệp của siêu thị đối với trẻ vị thành niên.

Sau đó, đại diện siêu thị GO! Đà Lạt đã mời gia đình đến làm việc, thừa nhận sai sót trong khâu an ninh, gửi lời xin lỗi và cam kết chấn chỉnh quy trình xử lý với khách hàng là trẻ em.

Chiều cùng ngày, lãnh đạo Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt xác nhận với Tiền Phong đã mời các bên liên quan lên làm rõ nguyên nhân vụ việc. Khi có kết quả, đơn vị sẽ báo cáo lên Công an tỉnh Lâm Đồng.

