Công an TP.HCM truy tìm người liên quan đến vụ chiếm đoạt hơn 5 tỷ

Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP.HCM đang truy tìm những người có liên quan đến vụ án đưa thông tin gian dối để chiếm đoạt tài sản của người dân.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra Quyết định truy tìm người đối với ông Đặng Thanh Hùng Vũ (SN 1977, CMND số 300849289 do Công an tỉnh Long An cấp ngày 9/9/2002; nơi thường trú: Ấp Thanh Ba, xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) và ông Trần Ngọc Sơn (SN 1991, CMND số 230774317 cấp ngày 27/4/2018, nơi cấp Công an tỉnh Gia Lai; nơi ĐKTT tại tổ 6, phường Yên Thế, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai), đều có hành vi đưa ra thông tin gian dối về việc thực hiện thủ tục kháng nghị đối với vụ tranh chấp dân sự về đất đai để ký kết hợp đồng tư vấn – môi giới ký gửi bất động sản, chiếm đoạt số tiền hơn 5,1 tỷ đồng của ông Nguyễn Thành Hiếu.

Hiện nay, ông Đặng Thanh Hùng Vũ và Trần Ngọc Sơn ở đâu, đề nghị đến Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (Đội 2, Phòng Cảnh sát Kinh tế), địa chỉ số 674, đường 3/2, phường 14, quận 10, TP Hồ Chí Minh, gặp điều tra viên Nguyễn Thanh Tòng để làm rõ các nội dung liên quan đến vụ án nêu trên.

Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày đăng báo, nếu Đặng Thanh Hùng Vũ không đến làm việc, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM xác định bỏ trốn và sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật. Ai biết nơi ở của Đặng Thanh Hùng Vũ, đề nghị thông báo về Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM theo địa chỉ trên.

Đối với Trần Ngọc Sơn hiện không rõ ở đâu, cần tổ chức truy tìm để phục vụ công tác điều tra. Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM giao Phòng Cảnh sát Kinh tế chủ trì thực hiện các biện pháp truy tìm đối tượng theo quy định; đề nghị Công an các đơn vị, địa phương phối hợp truy tìm. Khi thấy đối tượng nêu trên đề nghị thông báo ngay Phòng Cảnh sát Kinh tế, địa chỉ số 674, đường 3/2, phường 14, quận 10, TP.HCM, gặp điều tra viên Nguyễn Thanh Tòng.