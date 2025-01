Công an xác định người phụ nữ vào trường mầm non 'bắt cóc' cháu bé

Người phụ nữ bịt khẩu trang màu đen sau khi vào trường mầm non đã đưa cháu bé lên xe taxi và rời TP Thủy Nguyên sang nội thành Hải Phòng. Hiện cháu bé vẫn chưa được tìm thấy.

Sáng 14/1, xác nhận với PV VietNamNet, lãnh đạo UBND xã Thiên Hương (TP Thủy Nguyên, Hải Phòng) cho biết hiện vẫn chưa tìm thấy cháu bé 4 tuổi bị đưa đi khỏi trường mầm non Thiên Hương vào chiều 13/1.

Hiện tại, lực lượng công an địa phương đã xác định được danh tính người phụ nữ đưa cháu bé đi và động cơ ban đầu của người này. Công an xác định người phụ nữ này vào trường mầm non "bắt cóc" cháu bé ở Hải Phòng.

Hình ảnh cháu bé khi bị người phụ nữ đưa đi khỏi nhà trường. Ảnh: Cắt từ clip.

Theo vị lãnh đạo này, đối tượng không phải là người thân của cháu bé. Tuy nhiên, người này có hình dáng giống dì của cháu, nên cô giáo khó phân biệt. Mẹ cháu bận và thường xuyên nhờ người đón cháu nên khi người này đến đón bé, cô giáo tưởng là dì đón hộ. Sau đó, đối tượng dẫn cháu xuống sân chơi rồi đón taxi rời khỏi TP Thủy Nguyên.

Cũng theo lãnh đạo UBND xã Thiên Hương, người này đang ở TP Hải Phòng và cơ quan công an đã xác định được vị trí lưu trú của họ. Tuy nhiên, gia đình và lực lượng chức năng chưa tiếp cận được cháu bé.

Trao đổi với PV VietNamNet, mẹ của cháu bé là chị N.T.H. (trú tại TP Thủy Nguyên, Hải Phòng) xác nhận: Con gái chị 4 tuổi, học trường mầm non Thiên Hương (thuộc phường Thiên Hương, TP Thủy Nguyên) bị kẻ lạ mặt vào trường đưa đi khoảng 16h ngày 13/1. Chị H. đã trình báo lên Công an phường Thiên Hương về việc con mình bị bắt cóc. Cùng với trình báo cơ quan công an, chị H. đã đăng ảnh con mình lên mạng xã hội và nhờ người dân nếu thấy bé thì báo tin cho chị.