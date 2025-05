Công bố hình ảnh hơn 17 tấn gạo 'ngon nhất thế giới' bị làm giả

Triệt phá đường dây đánh bạc 1.000 tỷ đồng, sử dụng công nghệ AI

Công an Thái Bình cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Đánh bạc" và "Rửa tiền", khởi tố 14 bị can về tội "Đánh bạc" và 7 bị can về tội "Rửa tiền".