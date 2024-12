Công bố nguyên nhân vụ ngộ độc ở Trung tâm hội nghị tại Hà Nội

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội xác định nguyên nhân khiến 2 người tử vong, 15 người phải cấp cứu sau bữa tiệc là do ngộ độc hóa chất acetonitrile có trong rượu trắng.

Bệnh nhân trong vụ ngộ độc đang được điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: BVCC.

Mới đây, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội có báo cáo kết quả điều tra, giám sát, xử lý sự cố an toàn thực phẩm khiến nhiều người nhập viện tại quận Long Biên.

Sự việc xảy ra ngày 19/12, Công ty TNHH MTV NBC Pacific tổ chức hội thảo tại một trung tâm hội nghị trên đường Hoa Lan, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội. Sau bữa ăn trưa, 20 người có biểu hiện ngộ độc nhập viện, 2 người tử vong.

Có hóa chất lạ trong rượu trắng

Trong bữa tiệc, ngoài việc sử dụng thực đơn của công ty cung cấp, một số người còn mang đồ uống (rượu) vào. Cụ thể, 20 lít rượu trắng do một lái xe của Công ty TNHH MTV NBC Pacific mang vào, trong đó 8 lít đã được sử dụng, 12 lít còn lại mang về.

Sau khi ăn, đến 15h ngày 19/12, 60 người (đã dự bữa tiệc trưa 19/12) đến nhà hàng khác ngồi 10 bàn để bàn bạc công việc, gặp mặt chứ chưa sử dụng dịch vụ ăn uống. Khi đến nhà hàng, ông N.V. T. có biểu hiện say rượu, mất kiểm soát, triệu chứng đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, đã đi vệ sinh nhiều lần.

Đến 18h20 ông T. ra xe ôtô riêng đỗ trước nhà hàng nằm nghỉ trên xe. 19h30, lái xe riêng đưa người đàn ông này đến Bệnh viện Đa khoa Đức Giang khám điều trị. Đoàn khách kết thúc ăn uống vào 21h15 phút, quá trình ăn uống không phát hiện ai có biểu hiện khác lạ.

Theo kết quả điều tra, tất cả bệnh nhân trên đều liên quan sử dụng dịch vụ ăn uống tại trung tâm hội nghị và sử dụng rượu tự mang vào. Ngoài ra, điều tra được 37 người cùng ăn, trong đó có 5 người uống rượu nhưng không có triệu chứng khác thường và 32 người không sử dụng rượu mang vào.

Lực lượng chức năng đã lấy tổng số 53 mẫu thực phẩm và rượu có liên quan đi xét nghiệm.

Kết quả xét nghiệm cho thấy trong 6 mẫu rượu do công ty tự mang đến, có 2 mẫu rượu nồng độ methanol vượt quá giới hạn cho phép và phát hiện acetonitrile. 4 mẫu rượu khác các chỉ tiêu nằm trong giới hạn cho phép. Ngoài ra, các mẫu thức ăn lưu không phát hiện vi sinh vật gây bệnh.

Kết quả kiểm nghiệm của Viện kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia cũng có hàm lượng acetonitrile 13%. Bên cạnh đó, các mẫu bệnh phẩm (máu, nước tiểu) phát hiện acetonitrile và cyanid.

Theo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội, nguyên nhân vụ ngộ độc được kết luận là ngộ độc hóa chất acetonitrile có trong rượu trắng do công ty mang đến.

Về hai trường hợp tử vong, một người qua đời trên đường đến bệnh viện. Người còn lại mất tại nhà.

Acetonitril là một chất lỏng có mùi giống như mùi ether. Nó là một dung môi dễ bay hơi, phân cực cao được sử dụng trong nhiều ứng dụng công nghiệp khác nhau. Nó được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp dược phẩm, nhiếp ảnh, hóa chất và phân tích. Các ứng dụng khác bao gồm chiết xuất và tinh chế đồng, sản phẩm phụ amoni sulfat; được sử dụng để nhuộm hàng dệt và trong các chế phẩm phủ...

Kết quả xét nghiệm mẫu máu các bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai cho thấy có acetonitrile và cyanid. Ảnh: BVCC.

Nhiều bệnh nhân vẫn trong tình trạng nặng

Đến sáng 24/12, nhiều bệnh nhân trong số 20 trường hợp nhập viện vẫn trong tình trạng nặng. Trong đó, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận 18 bệnh nhân, đã có 4 bệnh nhân ổn định ra viện. 14 bệnh nhân còn lại được chẩn đoán hội chứng sốc nhiễm trùng, nhiễm độc - toan chuyển hóa tăng lactate. Trong đó 5 người trong tình trạng nặng, hiện được điều trị tích cực tại bệnh viện.

Kết quả xét nghiệm mẫu máu các bệnh nhân cho thấy có acetonitrile và cyanid. Hàm lượng methanol thấp hoặc âm tính, kết hợp với bệnh cảnh của các bệnh nhân nhận định ngộ độc acetonitrile (acetonitrile khi vào cơ thể có thể chuyển hoá chậm thành cyanid gây ngộ độc với biểu hiện sau uống nhiều giờ).

Bệnh viện Xanh Pôn điều trị 1 bệnh nhân với chẩn đoán rối loạn tiêu hóa. Hiện người bệnh này tỉnh táo, tiếp xúc tốt, vận động bình thường. Một bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang hiện ổn định, tỉnh táo, tiếp xúc tốt, vận động bình thường.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội đề nghị Sở Công Thương và các ngành liên quan rà soát lại các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu, tăng cường công tác kiểm tra giám sát an toàn thực phẩm theo phân cấp quản lý, phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm quy định an toàn thực phẩm (nếu có).

Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao kiến thức, thái độ, thực hành, phòng chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm cho người sản xuất, chế biến, kinh doanh và người tiêu dùng thực phẩm.

Trước đó, tối 20/12, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) phát thông báo về vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại một trung tâm hội nghị trên đường Hoa Lan, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội. Các bệnh nhân nhập viện với triệu chứng đau đầu, hoa mắt, chóng mặt. Đáng chú ý, có 2 trường hợp tử vong ngoại viện, nguyên nhân chưa rõ nhưng nghi ngờ có liên quan đến vụ ngộ độc này.