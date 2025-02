Công dụng thần kỳ của matcha với làn da

Khoảng vài năm trở lại đây, matcha gần như là lựa chọn hàng đầu của mọi cô gái vì chứa đầy lợi ích cho sức khỏe và sắc đẹp.

Uống trà matcha là thói quen tốt cho làn da.

Matcha là loại bột mịn được chế biến từ lá trà xanh, có nguồn gốc Trung Quốc nhưng phổ biến nhờ Nhật Bản, rất giàu chất chống oxy hóa và chất dinh dưỡng. Đây là 5 lý do nên uống trà matcha để có làn da đẹp tự nhiên, theo Times of India.

Tăng cường độ đàn hồi

Matcha chứa nhiều vitamin thiết yếu như C, E và khoáng chất cần thiết cho quá trình sản xuất collagen. Collagen là protein duy trì độ săn chắc và đàn hồi của da. Trà matcha cũng làm giảm sự xuất hiện của các nếp nhăn, mang lại vẻ ngoài mịn màng và trẻ trung cho làn da.

Cung cấp độ ẩm

Matcha được biết đến với đặc tính dưỡng ẩm và lập tức khóa độ ẩm cho da, ngăn ngừa tình trạng khô ráp và giúp làn da mềm mại. Khả năng dưỡng ẩm tự nhiên mang lại làn da sáng rạng rỡ, khiến loại bột này trở thành sự bổ sung tuyệt vời cho thói quen chăm sóc da. Uống trà matcha 2 lần/ngày có thể cho thấy hiệu quả sau một tháng.

Giảm viêm

Matcha có đặc tính chống viêm tuyệt vời để làm dịu kích ứng da. Uống trà matcha giúp giải quyết mụn trứng cá và mẩn đỏ trên khuôn mặt, đồng thời cải thiện độ nhạy cảm của da. Đồ uống lành mạnh này làm dịu tình trạng viêm, giảm sự xuất hiện của mẩn đỏ, sưng tấy và mụn nhọt, mang lại làn da sạch, sáng.

Làn da được nuôi dưỡng từ trong ra ngoài nhờ công dụng của matcha.

Giải độc cho da

Trà matcha rất giàu chất diệp lục, hoạt động như chất giải độc tự nhiên và làm sạch da bằng cách loại bỏ ngay lập tức các độc tố, tạp chất. Nếu siêng năng sử dụng matcha trong thói quen chăm sóc da, ruột sẽ được làm sạch sâu, từ đó kết quả được hiển thị trên khuôn mặt. Đồ uống này thúc đẩy việc làm sạch các lỗ chân lông bị tắc nghẽn, giảm mụn và làm sạch làn da.

Giàu chất chống oxy hóa

Chứa đầy chất chống oxy hóa, chủ yếu là catechin, matcha làm cho đồ uống trở thành nguồn mạnh mẽ để chống lại các gốc tự do. Các gốc tự do này chủ yếu là các phân tử có hại làm hỏng các tế bào da và đẩy nhanh quá trình lão hóa. Trà matcha cũng trung hòa các gốc tự do và bảo vệ tế bào trên khuôn mặt khỏi lão hóa sớm, giữ cho khuôn mặt rạng rỡ, săn chắc và trẻ trung.