'Công thức' tốt nhất cho người mê uống cà phê sáng

Cà phê là đồ uống không thể thiếu mỗi sáng của nhiều người. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách uống làm sao vừa tốt cho sức khỏe, vừa khởi đầu ngày mới hiệu quả.

Cà phê là đồ uống không thể thiếu mỗi sáng của nhiều người. Ảnh: Freepik.

Nếu bạn yêu thích ly cà phê mỗi sáng, hãy cứ tận hưởng, nhưng chọn thời điểm và cách uống đúng mới là điều quan trọng. Một thói quen tưởng chừng nhỏ có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ, gan, dạ dày và cả mức năng lượng trong ngày.

Dưới đây là những nguyên tắc giúp bạn uống cà phê sáng một cách an toàn, tỉnh táo và có lợi cho sức khỏe lâu dài.

Tốt nhất là uống cà phê đen

Theo tạp chí Health, cách dễ nhất để có ly cà phê tốt cho sức khỏe hơn là uống cà phê đen mà không cần thêm đường hoặc kem. Việc thêm nhiều đường, sữa hoặc kem đều chứa nhiều calo rỗng, trong khi một tách cà phê đen nguyên chất thực sự gần như không có.

Thêm đường vào cà phê có thể dẫn đến các vấn đề về kiểm soát lượng đường trong máu, tăng cân và bệnh tim. Mặc dù thơm ngon, Hiệp hội Tim mạch Mỹ khuyến cáo bạn nên hạn chế lượng đường bổ sung xuống dưới 10% lượng calo hàng ngày. Giới hạn lượng đường bổ sung hàng ngày tương đương 9 thìa cà phê đối với nam giới và 6 thìa cà phê đối với phụ nữ.

Có thể thêm quế, nghệ hay hạt nhục đậu khấu để tăng hương vị và lợi ích cho ly cà phê. Những gia vị này có thể làm tăng hương vị cho đồ uống mà không có tác hại của đường. Dùng mật ong thay cho đường tinh luyện cũng tăng cường sức khỏe, chỉ cần nhớ là không cho quá nhiều.

Uống cà phê muộn nhất trước 14h

Theo Taste of Home, thời điểm tốt nhất để uống cà phê không phải là vào sáng sớm mà là 60-90 phút sau khi thức dậy. Điều này là do trong một giờ sau khi bạn thức dậy, cơ thể sản xuất cortisol ở một trong ba mức cao nhất hàng ngày (8-9h, 12-13h và 17h30-18h30).

Uống cà phê vào thời điểm cortisol đạt đỉnh có thể làm tăng khả năng dung nạp caffeine, từ đó có thể dẫn đến nồng độ cortisol tăng cao, gây rối loạn nhịp sinh học. Vì vậy, nếu thức dậy lúc 8h sáng, bạn có thể đạt năng lượng tự nhiên hoạt động tốt cho đến 9-9h30. Sau đó, khi mức cortisol bắt đầu giảm xuống và bạn dần cảm thấy uể oải, hãy pha cho mình một tách cà phê để tăng mức năng lượng.

Một cốc cà phê đen mang lại nhiều lợi ích sức khỏe nhất cho cơ thể. Ảnh: Vogue India.

Với những người thường xuyên tập thể dục vào buổi sáng, uống cà phê đen trước đó 90 phút có thể tăng cường hiệu suất thể chất và hỗ trợ đốt cháy chất béo, trong khi uống sau đó cũng có thể hỗ trợ phục hồi cơ.

Tuy nhiên, không nên uống cà phê khi bụng đói vì có thể kích thích sản xuất axit dạ dày, dễ khiến bạn cảm thấy khó chịu.

Ngoài ra, caffeine cần một thời gian để hết tác dụng và có thể gây rối loạn giấc ngủ, ngay cả khi bạn không cảm thấy nó trong cơ thể. Do đó, tốt nhất là uống cà phê muộn nhất là đầu giờ chiều trước 14h.

Bác sĩ David Benavides, chuyên gia về giấc ngủ từ Trường Y Harvard và Bệnh viện Đa khoa Massachusetts Brigham, chia sẻ với Newsweek rằng: "Dù uống cà phê 6 giờ trước khi ngủ, giấc ngủ vẫn có thể bị gián đoạn nghiêm trọng, làm giảm thời gian ngủ và cản trở quá trình nghỉ ngơi của cơ thể".

Liều lượng khuyến cáo

Theo Mayo Clinic, người lớn không nên uống quá 400 mg caffeine/ngày, tương đương với khoảng 4 ly cà phê. Nghiên cứu lớn trên tạp chí Y khoa Anh xem xét hơn 200 phân tích tổng hợp về lợi ích sức khỏe của cà phê và cho thấy uống 3-4 ly cà phê đen mỗi ngày mang lại nhiều lợi ích sức khỏe, bao gồm giảm nguy cơ mắc bệnh tim, nhiều loại ung thư, rối loạn thần kinh, chuyển hóa, gan cũng như giảm tỷ lệ tử vong.

Sử dụng quá nhiều caffeine có thể gây lo âu và kích thích. Về lâu dài, uống nhiều cà phê có thể khiến bạn bị phụ thuộc vào caffeine để duy trì sự tỉnh táo.

Nếu bạn thực sự phải uống nhiều cà phê, hãy lựa chọn loại đã khử caffeine. Việc chọn uống cà phê đã khử caffeine cũng đảm bảo caffeine không ảnh hưởng tới giấc ngủ vào buổi tối và giảm dần dần lượng caffeine hấp thụ vào cơ thể theo thời gian.

Một mẹo nhỏ để kiểm soát và giảm lượng cà phê uống mỗi ngày là hãy chú ý đến kích thước của ly cà phê bạn uống. Nên uống một cốc nhỏ đầy thay vì một cốc lớn vơi. Nó sẽ mang đến cho bạn cảm giác đang được uống nhiều cà phê hơn và sẽ không muốn uống thêm.