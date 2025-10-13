7 dấu hiệu cảnh báo thận yếu dễ thấy vào ban đêm

Đêm là khoảng thời gian cơ thể bộc lộ rõ những bất thường mà ban ngày dễ bỏ qua. Nếu thường xuyên gặp các dấu hiệu bất thường, bạn nên đi kiểm tra chức năng thận sớm.

Sưng chân, chuột rút hoặc thường xuyên bị hội chứng chân không yên có thể là cách cơ thể cảnh báo bạn có vấn đề về thận. Ảnh: Livewellnow.

Thận là một trong những cơ quan quan trọng nhất, giúp cơ thể lọc bỏ chất thải, điều hòa nước, muối và khoáng chất, đồng thời duy trì cân bằng nội môi. Mỗi ngày, hai quả thận phải làm việc liên tục để loại bỏ độc tố, ổn định huyết áp và hỗ trợ nhiều chức năng sống khác.

Tuy nhiên, khi chức năng thận bắt đầu suy giảm, cơ thể thường gửi đi những tín hiệu âm thầm mà nhiều người dễ bỏ qua, đặc biệt là vào ban đêm - thời điểm các hoạt động trao đổi chất diễn ra mạnh mẽ và dễ bộc lộ bất thường.

Tiểu đêm

Theo India Today, tiểu đêm là tình trạng mà người mắc phải thức dậy thường xuyên vào ban đêm để đi tiểu. Ở người lớn tuổi, thỉnh thoảng thức dậy đi tiểu vào ban đêm là điều bình thường. Tuy nhiên, nếu tình trạng này kéo dài hoặc xảy ra nhiều lần trong đêm, dù ở bất kỳ độ tuổi nào, đó có thể là dấu hiệu của bệnh lý tiềm ẩn, đặc biệt liên quan đến chức năng thận.

"Trong bệnh thận, thận mất khả năng cô đặc nước tiểu, do đó bạn sẽ tạo ra nhiều nước tiểu hơn cả ngày lẫn đêm, nhưng việc đi tiểu ban đêm thường dễ nhận thấy và gây khó chịu hơn", tiến sĩ Vikram B. Kolhari, bác sĩ tim mạch cao cấp tại Bệnh viện Apollo (Ấn Độ), cho biết.

Khó thở

Theo India Times, nếu bạn thấy mình thở hổn hển sau các hoạt động nhẹ, điều này có thể liên quan đến tổn thương thận. Thận điều chỉnh mức chất lỏng trong cơ thể và khi thận không hoạt động bình thường, chất lỏng dư thừa tích tụ trong phổi, dẫn đến khó thở. Với nhiều người, trong những trường hợp nghiêm trọng, nằm xuống có thể khiến bạn khó thở với cảm giác như bị đuối nước.

Mất ngủ

Mất ngủ là một trong những vấn đề phổ biến ở người mắc bệnh thận mạn tính, thường bắt nguồn từ tình trạng tiểu đêm kéo dài. Khi thận không còn lọc máu hiệu quả, các chất độc tích tụ trong cơ thể thay vì được đào thải qua nước tiểu, từ đó gây khó ngủ, trằn trọc và mệt mỏi. Giấc ngủ kém không chỉ làm chức năng thận suy giảm nhanh hơn, mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch và hệ miễn dịch.

Nhiều người bệnh còn gặp tình trạng tỉnh táo vào ban đêm do rối loạn nhịp sinh học. Hormone melatonin, yếu tố kiểm soát chu kỳ ngủ - thức của cơ thể, thường tăng cao vào ban đêm để giúp con người dễ ngủ. Tuy nhiên, ở người bệnh thận, nồng độ melatonin thấp hơn bình thường, khiến họ khó đi vào giấc ngủ và dễ thức giấc giữa đêm.

Chức năng thận suy giảm làm thay đổi nhịp sinh học, khiến bạn thấy tỉnh táo, khó ngủ vào ban đêm. Ảnh: Medicash.

Ngứa da

Ngứa da do bệnh thận có thể xuất hiện cả vào ban đêm và ban ngày. Thận có chức năng loại bỏ các chất cặn bã ra khỏi máu. Chức năng thận suy giảm không còn giữ được mức độ cân bằng của khoáng chất trong máu, dẫn đến mất cân bằng điện giải, gây ngứa da.

Theo NetMeds, ngứa dữ dội là triệu chứng phổ biến của bệnh thận tiến triển, do mất cân bằng khoáng chất và chất dinh dưỡng trong máu khi chức năng thận suy giảm. Nguyên nhân chính gây ngứa ở người mắc bệnh thận là nồng độ phốt pho trong máu tăng cao.

Chuột rút

Một tác động khác của mất cân bằng điện giải là gây chuột rút. Nồng độ canxi thấp và phốt pho trong máu cao sẽ làm tăng nguy cơ bị chuột rút vào ban đêm ở người bị bệnh thận.

Hội chứng chân không yên

Theo nghiên cứu được công bố trên Thư viện Y khoa Quốc gia Mỹ, hội chứng chân không yên phổ biến hơn ở bệnh thận mạn tính, liên quan đến sự tích tụ độc tố và rối loạn giấc ngủ. Tình trạng này liên quan đến sự mất cân bằng sắt và tích tụ độc tố trong cơ thể. Cảm giác muốn cử động liên tục khiến giấc ngủ sâu và ngon giấc bị cản trở, khiến bệnh nhân kiệt sức vào ban ngày.

Chân/tay sưng phù

Khi thận không thực hiện đúng chức năng, chất lỏng sẽ tích tụ trong các mô, thường gây sưng ở mắt cá chân, chân, bàn chân và/hoặc bàn tay. Vào ban đêm, tình trạng sưng phù này có thể trở nên trầm trọng hơn hoặc gây ra cảm giác nặng nề và khó chịu.