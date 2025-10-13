Bác sĩ Chợ Rẫy ứng cứu hai ca đột quỵ tại Phú Quốc

Hai bệnh nhân bị đột quỵ tại Trung tâm Y tế Phú Quốc đã được cứu sống nhờ sự hỗ trợ chuyên môn từ Bệnh viện Chợ Rẫy, mở ra bước ngoặt trong điều trị đột quỵ tại đảo xa.

Bệnh nhân đột quỵ nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Ảnh: BVCC.

Lúc 9h15 ngày 2/10, ông N.V.T. (70 tuổi, ngụ Phú Quốc) được đưa đến khoa Cấp cứu, Trung tâm Y tế Phú Quốc trong tình trạng lơ mơ, liệt nửa người trái, chỉ số NIHSS (thang điểm đánh giá độ nặng đột quỵ não cấp) 18 điểm, tiên lượng nặng, nguy cơ tử vong cao.

Một giờ trước khi nhập viện, ông T. đang bán hàng thì đột ngột ngã quỵ. Kíp trực cấp cứu tại Trung tâm Y tế Phú Quốc nhanh chóng xác định đây là trường hợp đột quỵ thiếu máu não cấp trong “giờ vàng”. Họ lập tức hội chẩn với ê-kíp bác sĩ của Bệnh viện Chợ Rẫy đang thường trực hỗ trợ chuyên môn tại Phú Quốc.

Bệnh nhân được chụp CT khẩn, kết quả chưa thấy tổn thương xuất huyết, phù hợp với đột quỵ thiếu máu não cấp. Dưới sự hướng dẫn của bác sĩ Chợ Rẫy, bệnh nhân được truyền thuốc tiêu sợi huyết tĩnh mạch theo phác đồ. Sau khi dùng thuốc, bệnh nhân tỉnh táo hơn, sức cơ cải thiện, chỉ số NIHSS giảm từ 18 còn 14 điểm.

Sáng 3/10, ông T. được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục điều trị chuyên sâu. Tại đây, bệnh nhân được chẩn đoán nhồi máu não cấp trên nền rung nhĩ và tăng huyết áp. Nhờ được xử trí kịp thời tại tuyến cơ sở, tình trạng bệnh nhân ổn định và sau đó được chuyển về địa phương để tập vật lý trị liệu, phục hồi vận động.

Chiều 4/10, trường hợp khác là L.V.Q. (49 tuổi, ngụ Phú Quốc) được người nhà đưa đến trung tâm y tế trong tình trạng yếu nửa người trái, méo miệng, nói đớ, khởi phát khoảng 2 giờ trước nhập viện. Kết quả khám ghi nhận chỉ số NIHSS 5 điểm, nguy cơ tàn phế cao.

Sau khi hội chẩn cùng bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh nhân được chỉ định truyền thuốc tiêu sợi huyết tĩnh mạch. Hai giờ sau, sức cơ cải thiện rõ, và chỉ sau 18 giờ, bệnh nhân hồi phục hoàn toàn, chỉ số NIHSS còn 0 điểm, ý thức tỉnh táo, sinh hoạt bình thường. Anh Q. được xuất viện ngay trong ngày.

Bệnh nhân phục hồi các chức năng tốt sau khi được điều trị. Ảnh: BVCC.

Theo đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy, hai trường hợp trên là những ca đột quỵ đầu tiên tại Phú Quốc được xử trí thành công bằng thuốc tiêu sợi huyết, đánh dấu bước ngoặt trong cấp cứu đột quỵ tại địa phương. Việc điều trị kịp thời giúp giảm tỷ lệ tử vong, hạn chế di chứng và đảm bảo an toàn trong quá trình chuyển tuyến.

Bác sĩ chuyên khoa II Phạm Thanh Việt, Phó giám đốc phụ trách điều hành Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết kết quả này là thành quả bước đầu của chương trình phối hợp đào tạo, chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ thành lập trung tâm can thiệp đột quỵ tại Phú Quốc.

Từ cuối tháng 9, bệnh viện đã cử hai bác sĩ và một điều dưỡng đến công tác tại Trung tâm Y tế Phú Quốc để hỗ trợ chẩn đoán, điều trị và xây dựng quy trình cấp cứu đột quỵ.

Bác sĩ chuyên khoa II Trầm Minh Toàn, Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy, cho hay cả hai bệnh nhân đều được xử lý trong khoảng 4-5 giờ đầu tiên. Đây là “thời gian vàng” để tái thông mạch máu bằng thuốc tiêu sợi huyết hoặc can thiệp lấy huyết khối. Tuy nhiên, do Trung tâm Y tế Phú Quốc chưa có hệ thống DSA, việc can thiệp lấy huyết khối chưa thể thực hiện.

“Ở bệnh nhân N.V.T., khả năng có tắc hẹp mạch máu lớn hoặc xơ vữa nhiều nên thuốc tiêu sợi huyết chỉ mang lại cải thiện một phần. Trường hợp này cần chụp CT mạch máu não để xem xét chỉ định can thiệp lấy huyết khối, phương án mang lại hồi phục tối ưu nhất", bác sĩ Toàn Toàn phân tích.

Theo Bệnh viện Chợ Rẫy, đặc thù địa lý khiến việc vận chuyển bệnh nhân từ Phú Quốc đến các trung tâm can thiệp mạch máu trên đất liền mất nhiều thời gian, khiến “giờ vàng” cấp cứu bị bỏ lỡ, làm giảm hiệu quả điều trị.

Vì vậy, lãnh đạo bệnh viện đang đề xuất thành lập Trung tâm đột quỵ và can thiệp mạch máu tại Trung tâm Y tế Phú Quốc, bao gồm cả can thiệp mạch não và mạch vành.

"Việc hình thành trung tâm này là bước đi cần thiết, giúp nâng cao khả năng cứu sống người dân và du khách khi gặp tình huống cấp cứu đột quỵ", bác sĩ Toàn nhấn mạnh.