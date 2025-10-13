Cảm lạnh có thể gây ra những biến chứng gì?

Những cơn mưa đột ngột hay thời điểm chuyển mùa dễ khiến nhiều người bị cảm lạnh. Tuy nhiên, điều này đặc biệt nguy hiểm hơn ở trẻ nhỏ.

Cảm lạnh thường không quá nguy hiểm nhưng gây khó chịu cho người bệnh. Ảnh: Freepik.

Cảm lạnh là bệnh xảy ra do nhiễm virus rhinovirus ở mũi và họng (đường hô hấp trên). Bệnh không quá nguy hiểm nhưng thường gây khó chịu cho người mắc phải. Nhiều loại virus khác nhau có thể góp phần hình thành cảm, nhưng rhinovirus là nguyên nhân thường gặp nhất.

Bệnh thường xuất hiện khi trời lạnh và mưa, hoặc có thể trong thời điểm thay đổi thời tiết một cách đột ngột. Khi đó, cơ thể dễ bị ảnh hưởng bởi các tác nhân gây bệnh như virus hay vi khuẩn phát triển.

Các dấu hiệu cảm lạnh điển hình

Nghẹt mũi, khó thở.

Chảy nhiều nước mũi, nước mắt.

Ho dai dẳng, đau họng, viêm họng.

Đau đầu, đau nhức cơ thể.

Hắt hơi.

Sốt nhẹ.

Cảm thấy mệt mỏi trong người.

Khi nào cần đến bệnh viện?

Tuy bệnh có thể tự khỏi trong vài ngày, nhưng cũng có một số trường hợp không được điều trị kịp thời, cảm lạnh sẽ gây ra một số các biến chứng cho cơ thể, như hen suyễn, viêm tai giữa, viêm xoang cấp tính hoặc các nhiễm trùng thứ cấp khác. Vì vậy, người bệnh cần đến bệnh viện để nhận được điều trị kịp thời nếu bệnh không thể tự khỏi.

Đối với người trưởng thành, bạn cần liên hệ với bác sĩ hoặc đến bệnh viện nếu sau khi điều trị bằng thuốc nhưng vẫn có các triệu chứng như:

Sốt cao trên 38,5 độ C từ 5 ngày trở lên hoặc đột ngột bị sốt sau một thời gian ngừng sốt.

Thường xuyên có hiện tượng khó thở, thở khò khè.

Đau họng và đau đầu nhiều, kéo dài.

Bị xoang nghiêm trọng.

Trường hợp trẻ em bị cảm lạnh, bạn nên lưu ý đến trẻ thường xuyên hơn, do bệnh ở trẻ sẽ nguy hiểm hơn đối với người lớn. Nếu không được điều trị kịp thời, có thể dẫn đến viêm phổi hoặc viêm phế quản ở trẻ. Vì vậy, hãy đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay khi trẻ có các triệu chứng sau:

Trẻ từ 1 - 4 tháng tuổi bị sốt 38,5 độ C.

Sốt tăng hoặc kéo dài trên 2 ngày.

Các triệu chứng ở trẻ không được cải thiện hoặc có dấu hiệu tăng lên.

Trẻ bị ho, khó thở, thở khò khè.

Chán ăn, mệt mỏi.

Đau tai, đau đầu.

Buồn ngủ bất thường, rối loạn ý thức.

Phương pháp điều trị cảm lạnh

Cảm lạnh là một bệnh lý không phức tạp, cách điều trị chủ yếu là tập trung vào các triệu chứng của bệnh. Bác sĩ có thể chỉ định cho người bệnh dùng các loại thuốc giảm đau, hạ sốt, thuốc xịt giúp thông mũi, thuốc ho giúp làm giảm bớt các triệu chứng của bệnh.

Người bệnh cũng có thể áp dụng một số các biện pháp điều trị đơn giản cũng rất hiệu quả và đã được áp dụng rất nhiều như vệ sinh mũi, miệng, họng sạch sẽ, uống nhiều nước ấm.

Vệ sinh mũi sạch sẽ bằng cách hỉ mũi, đẩy các chất nhờn, nước mũi ra ngoài để ngăn chặn chúng xâm nhập sâu hơn, tránh tình trạng bệnh nặng hơn.

Vệ sinh miệng và họng bằng cách súc miệng 2 – 4 lần/ngày bằng nước muối có tính sát khuẩn cao, giúp làm dịu cơn đau rát họng và kháng viêm hiệu quả.

Uống nhiều nước ấm, tốt hơn là nước chanh mật ong hoặc nước gừng, giúp làm tan đờm trong cổ họng, giảm ho và giảm cơn đau họng, đồng thời giữ ấm cho cơ thể.

Các biện pháp phòng tránh

Hiện nay đang trong giai đoạn chuyển mùa, thời tiết có nhiều thay đổi đột ngột, đây là điều kiện thuận lợi để virus phát triển mạnh và xâm nhập vào cơ thể nếu bạn không có sức đề kháng và hệ miễn dịch tốt. Vì vậy, để tránh bị cảm lạnh, bạn cần làm và dạy cho trẻ cách thực hiện tốt các biện pháp sau:

Rửa tay sạch sẽ và thường xuyên với nước rửa tay hoặc xà phòng.

Không dùng chung đồ với người khác, đặc biệt là người bệnh cảm lạnh, hạn chế tiếp xúc với người bệnh.

Vệ sinh nơi ở sạch sẽ, đảm bảo không gian nơi ở luôn thoáng, đồ dùng trong nhà được khử trùng tránh vi khuẩn tích tụ.

Chăm sóc sức khỏe bản thân bằng cách ăn uống khoa học, rèn luyện thường xuyên, nâng cao sức đề kháng cho cơ thể.

Cảm lạnh là một bệnh lý đường hô hấp phổ biến thường gặp ở cả người lớn và trẻ em, gây ra cảm giác mệt mỏi kèm theo các triệu chứng ảnh hưởng tới cuộc sống hàng ngày. Tuy có thể tự khỏi sau một thời gian nhất định nhưng người bệnh không nên chủ quan vì nó có thể gây ra các biến chứng, đặc biệt nguy hiểm hơn ở trẻ nhỏ. Vì vậy, hãy đến bệnh viện khi các triệu chứng không có dấu hiệu thuyên giảm.