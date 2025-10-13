Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tin cần biết cho người dùng BHYT tại TP.HCM

  • Thứ hai, 13/10/2025 15:02 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Người dân TP.HCM được đổi nơi đăng ký khám, chữa bệnh BHYT trong 15 ngày đầu của các tháng 1, 4, 7 và 10. Thủ tục thực hiện miễn phí, có thể nộp trực tiếp hoặc trực tuyến.

Người dân được thay đổi nơi đăng ký khám miễn phí. Ảnh minh hoạ: Bộ Y tế.

Theo Luật Bảo hiểm y tế 2024, người tham gia có quyền lựa chọn và thay đổi nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu theo quy định. Bảo hiểm xã hội TP.HCM cho biết quy định mới giúp người dân linh hoạt hơn trong chăm sóc sức khỏe, đồng thời tăng tính minh bạch trong thực hiện chính sách.

Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Phó giám đốc Bảo hiểm xã hội TP.HCM, cho biết người tham gia bảo hiểm y tế có thể đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại cơ sở y tế tuyến cơ bản hoặc tuyến ban đầu. Việc thay đổi cơ sở khám chữa bệnh được thực hiện trong 15 ngày đầu mỗi quý (tháng 1, 4, 7, 10).

"Người dân có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan BHXH nơi cư trú hoặc nộp trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công BHXH Việt Nam. Với người lao động, thủ tục được thực hiện thông qua đơn vị sử dụng lao động", bà Hằng nói.

Hiện các tổ chức dịch vụ thu được cơ quan bảo hiểm xã hội ủy quyền chỉ có chức năng thu tiền khi người dân tham gia mới, gia hạn thẻ bảo hiểm y tế hộ gia đình hoặc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Các đơn vị này không được làm thủ tục đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu.

Nếu người dân bị yêu cầu nộp tiền khi đổi nơi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, cần phản ánh ngay đến cơ quan bảo hiểm xã hội nơi cư trú hoặc liên hệ đường dây nóng 1900.9068 để được bảo vệ quyền lợi.

Theo Điều 44 Luật BHYT 2024 và Thông tư 01/2025/TT-BYT, việc cấp, đổi, điều chỉnh thẻ bảo hiểm y tế được thực hiện hoàn toàn miễn phí. Bà Hằng cho hay nếu phát hiện tổ chức, cá nhân thu phí trái quy định, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ yêu cầu hoàn trả và chấm dứt hợp đồng với đơn vị vi phạm.

Phó giám đốc Bảo hiểm xã hội TP.HCM cũng khuyến nghị người dân nên chuẩn bị sẵn mã số bảo hiểm xã hội và thông tin định danh cá nhân khi nộp hồ sơ để rút ngắn thời gian xử lý, đặc biệt khi thực hiện qua hình thức trực tuyến.

Nguyễn Thuận

đổi nơi khám BHYT Thành phố Hồ Chí Minh BHYT TP.HCM thủ tục BHYT 2025 luật BHYT 2024 bảo hiểm y tế

