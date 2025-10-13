Từ nốt mẩn nhỏ đến áp xe trán, bác sĩ chỉ ra sai lầm thường gặp

Vết mẩn đỏ nhỏ trên trán bé 14 tháng tuổi nhanh chóng sưng to chỉ sau vài ngày, đau và quấy khóc, bác sĩ cảnh báo áp xe có thể nguy hiểm nếu không điều trị kịp thời.

Bé trai nhập viện trong tình trạng sưng to vùng trán suốt một tuần, kèm đau, đỏ và nóng. Ảnh: BVCC.

Các bác sĩ Trung tâm Y tế khu vực Đoan Hùng (Phú Thọ) vừa tiếp nhận bé N.H.Đ. (14 tháng tuổi, trú tại xã Đoan Hùng), trong tình trạng sưng to vùng trán suốt một tuần, kèm đau, đỏ và nóng. Những biểu hiện này khiến gia đình lo lắng nên đã đưa bé đến viện.

Qua thăm khám và xét nghiệm, bác sĩ xác định bé bị áp xe vùng trán kích thước 4x5 cm - một dạng nhiễm trùng khu trú dưới da. Nếu không điều trị sớm và đúng cách, áp xe có thể lan rộng hoặc gây biến chứng nguy hiểm như viêm mô tế bào, nhiễm trùng máu, thậm chí ảnh hưởng đến não.

Theo các bác sĩ, áp xe thường hình thành khi vi khuẩn xâm nhập qua các vết xước nhỏ trên da, mụn nhọt hoặc vết đốt côn trùng. Một số trường hợp còn do nhiễm trùng tai, mũi, họng lan sang vùng khác. Ở trẻ nhỏ, hệ miễn dịch còn yếu, nên bệnh tiến triển nhanh và nặng hơn so với người lớn.

Với trường hợp bé Đ., vết sưng ban đầu chỉ là một nốt mẩn đỏ nhỏ. Gia đình chủ quan, tự theo dõi tại nhà mà không can thiệp. Tuy nhiên, chỉ sau vài ngày, khối sưng to lên nhanh, khiến bé đau và quấy khóc nhiều. Tại Trung tâm Y tế Đoan Hùng, bé được xử lý ổ áp xe, dùng kháng sinh theo phác đồ và theo dõi sát sao. Sau điều trị, tình trạng của bé đã ổn định.

Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh không nên tự ý nặn, chích hoặc bôi thuốc không rõ nguồn gốc khi thấy trẻ bị sưng viêm. Cần quan sát kỹ: nếu vết sưng không giảm sau 1-2 ngày, có xu hướng to hơn, đỏ, nóng, đau thì phải đưa trẻ đi khám ngay.

Ngoài ra, nên giữ vệ sinh da sạch sẽ, cắt móng tay cho trẻ, tránh để trẻ cào gãi làm trầy xước da, tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập.