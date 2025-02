CSGT TP.HCM xử lý nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn 3 ngày Tết

CSGT TP.HCM đã chủ động bố trí lực lượng tại khu vực cửa ngõ, tuyến quốc lộ, bến xe, nhà ga, sân bay… để điều tiết, phân luồng, đảm bảo tình hình giao thông ổn định, thông suốt để người dân quay lại TP.HCM học tập, làm việc sau Tết.

Ngày 1/2, Phòng CSGT, Công an TP.HCM cho biết, những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 vừa qua, lực lượng CSGT đã làm việc xuyên đêm, xuyên Tết 24/24 giờ để triển khai các phương án bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; trong đó chú trọng công tác điều tiết, phân luồng giao thông, phục vụ nhân dân du xuân an toàn, thông suốt.

CSGT cũng đã tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến TNGT.

Lực lượng CSGT TP.HCM làm nhiệm vụ xuyên Tết. Ảnh: Phòng CSGT

Cụ thể trong 3 ngày Tết Nguyên đán (mùng 1 đến mùng 3 Tết, tức từ 29- 31/1) lực lượng CSGT TP.HCM đã tổng kiểm soát 3.836 trường hợp; trong đó, phát hiện, lập biên bản xử lý 897 trường hợp vi phạm, tạm giữ 535 phương tiện, tước quyền sử dụng GPLX có thời hạn 139 trường hợp, trừ điểm GPLX 165 trường hợp.

Theo đó, một số lỗi vi phạm phổ biến trong 3 ngày Tết vừa qua là: vi phạm quy định về nồng độ cồn với 526 trường hợp; chạy quá tốc độ với 66 trường hợp; điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy là 2 trường hợp; điều khiển xe không có GPLX là 22 trường hợp; lưu thông không đúng phần đường hoặc làn đường quy định là 18 trường hợp…

3 ngày nghỉ Tết vừa qua, CSGT TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Ảnh: Phòng CSGT

Phòng CSGT cũng cho biết, trong mấy ngày nghỉ Tết vừa qua, về giao thông đường sắt và đường thủy nội địa trên địa bàn TPHCM được đảm bảo ổn định, chưa phát hiện trường hợp vi phạm.

Với trọng điểm sau kỳ nghỉ Tết, người dân sẽ quay trở lại TPHCM học tập, làm việc, Phòng CSGT đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc có kế hoạch chủ động bố trí lực lượng tại các khu vực cửa ngõ, các tuyến quốc lộ, khu vực bến xe, nhà ga, sân bay… để điều tiết, phân luồng giao thông, đảm bảo tình hình giao thông ổn định, thông suốt.

Phòng CSGT khuyến cáo người tham gia giao thông đường bộ cần chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự ATGT, tuân thủ theo sự điều tiết, hướng dẫn của lực lượng CSGT. Mặt khác, người dân cần chủ động cập nhật thông tin về tình hình trật tự ATGT qua các phương tiện thông tin đại chúng để kịp thời điều chỉnh lộ trình di chuyển phù hợp nhằm hạn chế ùn tắc giao thông.